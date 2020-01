Khởi động thị trường vàng trước ngày vía Thần Tài

Chiều mùng 6 Tết, dù còn những 3 ngày nữa mới đến ngày vía Thần Tài (ngày mùng 10 tháng Giêng), nhưng thị trường vàng đã bắt đầu khởi động. Không chờ đến ngày vía, một số người đã đến cửa hàng kinh doanh vàng để đặt hàng với những sản phẩm ưng ý, hợp phong thủy để cầu cho cả năm may mắn, phát tài.

Dự báo trong ngày vía Thần Tài năm 2020 (mùng 10 tháng Giêng Canh Tý) sức giao dịch vàng sẽ tăng mạnh. Trong ảnh: Người dân chờ mua vàng trong ngày vía Thần Tài năm 2019 tại cửa hàng vàng Kim Minh, TP. Vũng Tàu.

ĐA DẠNG MẪU MÃ, HỢP THỊ HIẾU

Chị Đào Bảo Ngọc (đường Nơ Trang Long, TP. Vũng Tàu) cầm trên tay một chỉ vàng miếng của PNJ có khắc chữ “Lộc” theo lối thư pháp đẹp mắt. Chị Bảo Ngọc tươi cười nói, năm nào đến ngày vía Thần Tài chị cũng chọn cho mình một chỉ vàng miếng hoặc đồ trang sức phong thủy, hợp với mệnh của chị để cầu một năm mới may mắn và nhiều tài lộc. “Sau khi mua, tôi gửi lại cửa hàng để chờ đến đúng ngày vía Thần Tài mới đến nhận lại để tránh phải chen lấn cũng như hết loại mà mình thích”, chị Bảo Ngọc nói.

Theo quan niệm dân gian mua vàng trong ngày vía Thần Tài sẽ được phúc lộc, sung túc, may mắn cả năm. Do đó, vào ngày này, người dân thường đổ xô đi mua vàng. Mở cửa trở lại kinh doanh sau Tết vào ngày 29/1 (mùng 5 Tết) hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng của PNJ đã có khách đến giao dịch vàng, tuy sức mua chưa nhiều. Anh Phạm Kiều Anh Tài, Quản lý Trung tâm PNJ Rạch Dừa (TP. Vũng Tàu) cho biết, năm nay hệ thống PNJ mở cửa kinh doanh trở lại vào mùng 5 Tết. Trong ngày mở cửa cũng đã có khách đến mua vàng lấy lộc đầu năm. Sau Tết là đến ngày vía Thần Tài, Công ty đã dự báo lượng khách giao dịch trong ngày này và chuẩn bị đủ lượng hàng để phục vụ. Các sản phẩm vàng được PNJ tung ra thị trường dịp này là các bộ trang sức gắn với mùa Xuân và các biểu tượng tài lộc, phong thủy như vàng miếng in chữ hoặc hình Phúc - Lộc - Thọ; Tài, Lộc, hình chuột; các bộ trang sức gồm dây chuyền, nhẫn, bông tai, charm Kim - Tiền, Kim - Tý…

Người dân mua lì xì vàng may mắn tại cửa hàng vàng Kim Minh.

Để thu hút khách hàng, dịp này, PNJ còn có các chương trình khuyến mãi như tặng voucher trị giá 390 ngàn đồng, hoặc 790 ngàn đồng tùy giá trị hóa đơn. Ngoài ra, từ ngày 25/1 đến 3/2, khi mua với hóa đơn từ 5 triệu đồng trở lên khách hàng còn được tặng thẻ cào trúng 100% giải thưởng. Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu mua vàng trong ngày vía Thần Tài, PNJ sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng. Một số cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh như: Hoàng Kim (82, Lý Tự Trọng, TP. Vũng Tàu); PNJ Bà Rịa (269A, Cách Mạng Tháng Tám, TP. Bà Rịa)… cũng đã mở cửa kinh doanh trở lại.

Theo nhận định của các DN kinh doanh vàng, sức mua sẽ tăng mạnh gấp 5-6 lần ngày thường trong ngày vía Thần Tài. Các sản phẩm khách hàng thường chọn trong ngày này là vàng ép vỉ với khối lượng nhỏ một chỉ, hai chỉ, hoặc các sản phẩm có ý nghĩa phong thủy, may mắn, cầu mong việc làm ăn trong năm mới được thuận buồm, xuôi gió. Nắm bắt nhu cầu này, các DN kinh doanh vàng lớn như SJC, Doji sẽ đưa ra nhiều mẫu vàng mới như vàng miếng in hình chữ Tài, Lộc, hình Phúc - Lộc - Thọ, hình linh vật năm Canh Tý, hình Thần Tài, nhẫn Kim - Tiền, nhẫn tỳ hưu, thỏi vàng loại một chỉ, hai chỉ. Đặc biệt, cửa hàng còn bán sản phẩm bao lì xì may mắn, trên đó có hình linh vật của năm, hình Thần Tài bằng vàng với giá trị vài trăm ngàn đồng để khách hàng dễ dàng bỏ vào ví.

Không sôi động như thị trường vàng ở TP. Vũng Tàu hay TP. Bà Rịa, những ngày này, một số cửa hàng kinh doanh vàng nhỏ tại TX. Phú Mỹ và các huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Châu Đức… cũng đã mở cửa kinh doanh.

GIÁ VÀNG TĂNG MẠNH

Theo đánh giá của giới kinh doanh vàng, giá vàng thế giới tăng trở lại sau phiên đi xuống ngày 29/1 là do giới đầu tư lo ngại khi dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra tiếp tục lan rộng. Mặt khác, ngày 30/1 cũng là ngày nhiều thị trường châu Á quay trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Một nguyên nhân khác đẩy giá vàng tăng là do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã thông báo giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 1,5-1,75%. Như vậy, trong bối cảnh hiện nay, giá vàng thế giới sẽ được dự báo tiếp tục đà tăng, nhất là hiện nay giới siêu giàu thế giới đang có chiến lược tích trữ vàng để đối phó với các rủi ro về chính trị, kinh tế toàn cầu.

Khách hàng chọn mua vòng charm vàng tại cửa hàng vàng PNJ (tầng trệt Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu).

Trong nước, giá vàng cũng chịu sự tác động lớn theo giá vàng thế giới, có lúc vượt ngưỡng 44 triệu đồng/lượng. Theo các chuyên gia, việc giá vàng trong nước bị đẩy lên cao hơn giá vàng thế giới không phải vì sức mua cao mà do gần đến ngày vía Thần Tài, ngày người dân quan niệm mua vàng để cầu may mắn trong năm mới. Dự báo trong ngày vía Thần Tài, giá vàng tiếp tục tăng và lượng khách mua vàng cũng sẽ tăng đột biến. Ghi nhận trong phiên mở cửa giao dịch đầu năm Canh Tý (ngày 30/1), cho thấy giá vàng trong nước tăng mạnh, với mức tăng 850.000 đồng/lượng. Giá vàng hiện được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 43,30 - 43,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch giá bán đang cao hơn giá mua 450.000 đồng/lượng. Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng ở mức 44,15 - 44,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, tăng 850.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua - bán vàng đang ở mức 350.000 đồng/lượng.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU