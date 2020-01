Khởi động mới từ các dự án giao thông trọng điểm

Những ngày đầu năm mới 2020, chúng tôi có dịp thực tế các tuyến giao thông kết nối hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải và ghi nhận khí thế lao động rất khẩn trương trên các công trình. Các tuyến đường huyết mạch được đẩy nhanh tiến độ và đang dần hình thành.

QL 56 tuyến tránh TP. Bà Rịa đã thông xe gần 8km/tổng chiều dài 12,2km toàn tuyến.

NHIỀU TUYẾN ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH DẦN HOÀN THÀNH

Ngày đầu năm mới 2020, chúng tôi khảo sát thực tế đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải (giai đoạn 1). Từ Cảng Phước An (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) ngược về TX.Phú Mỹ đã thông suốt toàn tuyến. Trong đó, đoạn giáp Cảng Phước An mặt đường mới được thảm nhựa. Hai bên đường, công nhân đang quét dọn, vệ sinh cát đá vương vãi do quá trình thi công. Ông Nguyễn Công Danh, Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp Ban QLDA giao thông khu vực Cảng Cái Mép - Thị Vải, chủ đầu tư dự án đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải cho biết, giai đoạn 1 của dự án đã cơ bản hoàn thành với tổng chiều dài 18km (từ Cảng tổng hợp container Cái Mép, TX.Phú Mỹ đến Cảng Phước An). Hiện nhà thầu đang thực hiện những công đoạn cuối cùng như vệ sinh mặt đường, trồng cây xanh, cảnh quan…

Một tuyến giao thông khác kết nối tuyến cảng Cái Mép - Thị Vải và các KCN trên địa bàn TX.Phú Mỹ sẽ hoàn thành trong năm 2020 là đường Phước Hòa - Cái Mép. Tổng chiều dài toàn tuyến 4,44km, điểm đầu giao với QL 51, điểm cuối giao với đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải, được thiết kế 6 làn xe. Trên tuyến đường này có cầu Mỏ Nhát bắc qua sông Mỏ Nhát chỉ còn 1 nhịp nữa là thông cầu. Hôm chúng tôi đến, 50 công nhân Công ty CP Cầu 12 và Công ty CP Cầu 17 Thăng Long đang khẩn trương làm cốt thép sàn và công tác chuẩn bị đổ bê tông hợp long cầu. Ông Nguyễn Ngọc Trường, chỉ huy trưởng công trình cầu Mỏ Nhát, đại diện Liên danh Công ty CP Cầu 12 và Công ty CP Cầu 17 Thăng Long thi công tuyến đường trên cho biết, với tiến độ này dự kiến trong quý I/2020 khi điều kiện thời tiết thuận lợi chúng tôi sẽ tiến hành đổ bê tông hợp long cầu thông suốt toàn tuyến.

Xuôi theo đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải, đường 991B nối QL 51 từ nút giao Hội Bài - Tóc Tiên với đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải (tổng chiều dài 9,73km) cũng đang hối hả thi công trụ đất, gia cố nền, hệ thống tiêu thoát nước đoạn từ cầu Mỏ Nhát đến giáp ranh đường liên cảng (4,4km). Trên công trường, 2 máy nhồi cọc nện xuống đất thình thịch. Cạnh bên, nhiều xe ủi, máy xúc, xe lu cần mẫn san gạt. Đây là đường trục chính đi qua các KCN Cái Mép - Phú Mỹ 2 - Phú Mỹ 3. Trong năm 2020, đoạn còn lại từ cầu Mỏ Nhát đến QL 51 (5,33km) sẽ tiếp tục khởi công sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng.

Ngoài 3 tuyến đường trên, toàn tỉnh còn có các dự án giao thông kết nối với hệ thống cảng gồm: cầu Phước An, Quốc lộ 56 tuyến tránh TP.Bà Rịa, đường Long Sơn - Cái Mép, đường sau Cảng Mỹ Xuân - Thị Vải, đường trục chính BR-VT, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong đó, QL 56 tuyến tránh TP.Bà Rịa sau nhiều năm thi công ì ạch tiến độ đã được đẩy nhanh trong năm 2019. Thời điểm này gần 8km/tổng chiều dài 12,2km toàn tuyến đã thông xe. “Các tuyến còn lại đang trong giai đoạn thẩm định thiết kế, đấu thầu, kiểm kê diện tích đất thu hồi, thực hiện quy trình giải phóng mặt bằng…”, ông Danh cho biết.

Thi công phần nền đường 991B đoạn tiếp giáp đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải.

TIẾP TỤC GỠ ĐIỂM NGHẼN MẶT BẰNG VÀ VỐN

Ông Nguyễn Văn Trình, Giám đốc Ban QLDA giao thông khu vực Cảng Cái Mép - Thị Vải, đơn vị được tỉnh giao nhiệm vụ chủ đầu tư các tuyến đường trên, cho biết, khi các tuyến giao thông huyết mạch thông suốt không chỉ giúp tăng năng lực khai thác của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, tạo sự kết nối vùng BR-VT với các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ, góp phần xóa bỏ tình trạng kẹt xe trên QL51, tạo động lực để các nhà đầu tư đổ vốn xây dựng hoàn thiện hệ thống cảng và khu công nghiệp, định hình dần trung tâm dịch vụ logistics của cả nước và khu vực Đông Nam Á cho BR-VT, đưa kinh tế, dịch vụ của tỉnh BR-VT tăng tốc mạnh mẽ trong nhiều năm tiếp theo.

Thời gian vừa qua, tiến độ các tuyến đường kết nối cảng chậm chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng gặp khó, người có đất trong diện thu hồi không đồng thuận với giá bồi thường của nhà nước vì thấp hơn giá thị trường nhiều. Bên cạnh đó, nguồn vốn Trung ương bố trí cho các dự án rất chậm. Thế nhưng, với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn để các dự án thi công nhanh, Ban QLDA giao thông khu vực Cảng Cái Mép - Thị Vải đã phối hợp với các địa phương có dự án đi qua ráo riết tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng.

Công nhân Liên danh Công ty CP Cầu 12 và Công ty CP Cầu 17 Thăng Long làm cốt thép sàn để đổ bê tông nhịp giữa hợp long cầu bắc qua sông Mỏ Nhát.

Trong các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh đi qua địa bàn TX.Phú Mỹ, có 3 dự án có diện tích đất thu hồi lớn gồm: đường 991B hơn 5,4ha với 109 hộ thuộc xã Tân Hòa, phường Phước Hòa và phường Tân Phước; QL 56 tuyến tránh TP.Bà Rịa 15,3ha qua địa bàn xã Tân Hải (TX.Phú Mỹ) thu hồi đất của 139 hộ và dự án đường Long Sơn - Cái Mép 13,45ha, chủ yếu là rừng phòng hộ, đất ngập mặn. Theo ông Hồ Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TX. Phú Mỹ, giá đất tăng cao thời gian qua trong khi giá đền bù theo quy định chênh lệch lớn so với thị trường khiến người dân không đồng thuận giá đền bù, không bàn giao mặt bằng khiến nhiều dự án chậm tiến độ. Tuy nhiên, địa phương đã phối hợp với chính quyền cơ sở vận động, thuyết phục, lắng nghe nguyện vọng của dân, kịp thời điều chỉnh giá đền bù hài hòa quyền lợi, trách nhiệm nên đã gỡ khó về mặt bằng. Từ 109 hộ phải thu hồi đất làm đường 991B đến nay chỉ còn 3 hộ chưa phê duyệt được giá bồi thường do chưa xác minh được nguồn gốc đất, chưa tìm được chủ sử dụng. Tương tự, dự án QL 56 tuyến tránh TP.Bà Rịa hiện chỉ còn 20 hộ đang trong quá trình niêm yết tìm chủ sử dụng, bổ sung hồ sơ pháp lý hoặc điều chỉnh thông báo thu hồi đất.

Năm 2020, tổng nguồn vốn Trung ương và tỉnh bố trí các dự án giao thông trọng điểm trên là 912,2 tỷ đồng, trong đó vốn chuyển tiếp 680 tỷ đồng, vốn bổ sung đầu tư công là 230 tỷ đồng và vốn để chuẩn bị đầu tư là 2,2 tỷ đồng. Tại cuộc họp giao ban các dự án trọng điểm diễn ra ngày 25/12, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát tiến độ từng dự án trọng điểm, rà soát nhiệm vụ, thủ tục theo quy định để thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, kịp thời phát hiện vướng mắc và xử lý rốt ráo để dự án bảo đảm đúng tiến độ. Tỉnh sẽ bố trí đủ nguồn vốn theo kế hoạch đã được phê duyệt. Các chủ đầu tư phải báo cáo kịp thời nhu cầu, đề nghị bổ sung vốn theo tiến độ để HĐND, UBND tỉnh có giải pháp xử lý.

Ông Nguyễn Văn Trình cho biết thêm, Ban QLDA giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải đang phối hợp với TP.Vũng Tàu và TX.Phú Mỹ đẩy nhanh công tác thu hồi đất, thẩm định thiết kế dự toán công trình đường Long Sơn - Cái Mép để khởi công hạng mục cầu Sông Rạng trước tháng 6 nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII.

Đối với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đầu tháng 12/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến chỉ đạo Bộ GT-VT chủ trì, phối hợp với tỉnh BR-VT, tỉnh Đồng Nai cùng các bộ, ngành căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP), pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước để đề xuất hình thức đầu tư phù hợp, báo cáo Thủ tướng.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA