Gửi tiết kiệm đón lộc đầu năm

Mùng 6 Tết, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã mở cửa hoạt động trở lại. Trong số hàng ngàn giao dịch vào ngày đầu xuân năm mới, gửi tiền tiết kiệm vẫn chiếm đa số. Theo các ngân hàng, lượng khách hàng gửi tiết kiệm tăng 25% - 35% so với ngày thường.

Ông Nguyễn Việt Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Đông Á, Chi nhánh TP. Vũng Tàu lì xì cho mẹ con chị Nguyễn Thị Thu Hà, khách hàng gửi tiền tiết kiệm ngày mùng 6 Tết.

3 giờ chiều ngày mùng 6 Tết, các quầy giao dịch tại Vietcombank vẫn nhộn nhịp khách ra vào. Chị Phạm Thị Thúy Mùi (phường 9, TP. Vũng Tàu) đến ngân hàng Vietcombank để mở sổ tiết kiệm với số tiền 500 triệu đồng, kỳ hạn 1 năm. Theo chị Mùi, đây là số tiền nhàn rỗi của chị mà trong năm chị quá bận rộn nên chưa gửi được. Vì vậy, chờ sau Tết khi ngân hàng mở cửa hoạt động trở lại, chị gửi tiết kiệm lấy may mắn đầu năm. Chị Mùi cho biết: “Với khoản tiền này tuy lớn nhưng chưa đủ để đầu tư vào các lĩnh vực khác như kinh doanh, bất động sản… nên tôi chọn hình thức gửi tiết kiệm vừa an toàn lại có lãi suất (6,8%/năm). Khi cần tôi có thể thế chấp chính sổ tiết kiệm của mình để vay và đầu tư các kênh khác”, chị Mùi nói.

Ông Đoàn Trung Tuyến, Giám đốc Vietcombank BR-VT cho biết, trong ngày đầu mở cửa hoạt động trở lại sau Tết Nguyên đán Canh Tý, ngân hàng đã đón tiếp hàng ngàn lượt khách hàng đến giao dịch tại trụ sở chính và 5 phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phần lớn là khách hàng đến gửi tiền tiết kiệm. Tính đến 4 giờ chiều ngày mùng 6 Tết đã có khoảng 200 sổ tiết kiệm được mở với số tiền gần 70 tỷ đồng. Với các giao dịch gửi tiền tiết kiệm, Vietcombank hiện đang có chương trình “Đón lộc đầu năm” với ưu đãi tăng thêm 0,5% lãi suất đối với kỳ hạn dưới 6 tháng cho số tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên, đạt mức tối đa lãi suất trần cho phép của Ngân hàng nhà nước. Cũng theo ông Tuyến, từ ngày 27/1 (mùng 3 Tết), ngân hàng Vietcombank nâng cấp ngân hàng lõi (corbanking) trong toàn hệ thống của Vietcombank và ngày mùng 6 Tết là ngày đầu tiên chạy ứng dụng này phục vụ khách hàng. Mặc dù mới hoạt động và ngày đầu năm, lượng khách giao dịch gửi tiết kiệm lại tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng gián đoạn giao dịch.

Chị Phạm Thị Thúy Mùi (bìa phải) nhận sổ tiết kiệm từ nhân viên Vietcombank chiều mùng 6 Tết.

Tại ngân hàng Đông Á, mẹ con chị Nguyễn Thị Thu Hà (đường Lê Hồng Phong, TP. Vũng Tàu) đến mở sổ tiết kiệm 50 triệu đồng với kỳ hạn 1 tháng. Chị Hà cho biết: “Năm nào cũng vậy, ngày đầu tiên ngân hàng mở cửa là tôi đi mở sổ tiết kiệm. 50 triệu đồng là số tiền tôi dành dụm được cộng với một ít tiền lì xì của con gái. Tôi mong một năm may mắn, nhiều tiền hơn”. Ngay sau phần giao dịch tiền gửi, mẹ con chị Hà đã được chính ông Nguyễn Việt Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Đông Á chi nhánh TP.Vũng Tàu tặng bao lì xì. Ông Hoàng cho biết, trong ngày đầu hoạt động trở lại, ngân hàng Đông Á đã có gần 150 giao dịch, chủ yếu là gửi tiền tiết kiệm.

Trong khi đó, tại Ngân hàng Công thương (VietinBank), tính đến 10 giờ sáng ngày mùng 6 Tết có hơn 500 lượt khách hàng đến giao dịch tại 1 hội sở chính và 12 phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh, trong đó chủ yếu là khách hàng đến gửi tiết kiệm. Theo ông Huỳnh Công Lợi, Giám đốc VietinBank BR-VT, sở dĩ khách hàng gửi tiết kiệm sau Tết tăng mạnh là do sau Tết các đơn hàng của DN đã có tiền thanh toán; người dân có tiền nhàn rỗi, tiền con cháu mừng tuổi… muốn gửi ngân hàng để lấy may, đồng thời để bảo đảm an toàn. Khách hàng thường lựa chọn kỳ hạn gửi trên 6 tháng bởi ngân hàng đang áp dụng “đường cong lãi suất”, gửi càng dài lãi suất càng cao. Ông Huỳnh Công Lợi cho biết thêm, năm 2019, VietinBank BR-VT đạt danh hiệu chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được nhận cờ thi đua của tỉnh. Năm 2020, VietinBank BR-VT đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giao dịch thanh toán liên ngân hàng, dịch vụ thẻ và triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng để tăng doanh thu thêm 20% so với năm 2019. Với các giao dịch và tiền gửi dồi dào như trong ngày đầu mở cửa, hy vọng năm 2020 VietinBank BR-VT sẽ có một năm thuận lợi, thành công”.

Bài, ảnh: QUANG VŨ