EVN cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Tết Canh Tý

Từ ngày 23-29/1 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 Tết Canh Tý), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước vui đón Xuân Canh Tý.

Căn cứ các số liệu thống kê, công suất và sản lượng điện tiêu thụ tính trên cả nước vào dịp Tết đều giảm mạnh so với ngày thường trước Tết. Tính trung bình trong kỳ nghỉ Tết Canh Tý, công suất tiêu thụ điện cao nhất của toàn hệ thống điện Quốc gia trung bình ngày chỉ ở mức khoảng 20.663 MW, sản lượng tiêu thụ điện ở mức khoảng 390,2 triệu kWh/ngày.

Mức tiêu thụ điện trung bình ngày toàn quốc trong kỳ nghỉ Tết thấp hơn khoảng 29,7% về công suất và thấp hơn 33,1% về sản lượng so với mức trung bình của tuần trước Tết. Trong dịp Tết, do mức tiêu thụ điện giảm thấp so với ngày thường nên việc huy động nguồn phát điện nói chung cũng giảm tương ứng. Tuy nhiên, riêng đối với các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió vẫn được EVN huy động, khai thác tối đa có thể để cung cấp điện cho hệ thống.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngoài những sự cố lưới điện phân phối do ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa đá ở một số tỉnh, thành phố phía Bắc, các nhà máy điện cùng toàn bộ hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối đã vận hành an toàn, ổn định. Do đặc điểm phụ tải thấp trong thời gian diễn ra kỳ nghỉ Tết, điện áp các hệ thống điện miền và hệ thống 500 kV tăng cao nên Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và các Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền đã điều phối việc tách một số đường dây cao áp và siêu cao áp ra khỏi vận hành để đảm bảo điện áp toàn hệ thống nằm trong giới hạn cho phép, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn.

Một số ít sự cố nhỏ xảy ra trên lưới điện phân phối do người dân thả bóng bay hoặc bắn dây kim tuyến lên đường dây được các lực lượng ứng trực xử lý kịp thời, khôi phục cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất. Trong dịp nghỉ Tết vừa qua cũng được ghi nhận không xảy ra tai nạn lao động về điện, không có hiện tượng cháy nổ điện trong suốt dịp nghỉ lễ.

