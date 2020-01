Doanh nghiệp bắt nhịp ngay với công việc

Mùng 6 Tết, hầu hết các DN đã trở lại hoạt động sau 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Dù người lao động chưa trở lại làm việc đầy đủ nhưng không khí làm việc đã hối hả ngay từ ngày đầu năm. Các DN đã bắt nhịp vào sản xuất, ca kíp, sẵn sàng cho những đơn hàng đầu tiên với kỳ vọng một năm nhiều khởi sắc và thành công.

Mùng 6 Tết, công nhân Công ty Alpha ECC đã nhanh chóng vào guồng công việc.

VÀO GUỒNG

Ngày 30/1 (mùng 6 Tết), người lao động Công ty CP Xây lắp Dầu khí miền Nam (Alpha ECC), KCN Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu đã nhanh chóng vào guồng công việc. Những đơn hàng sản xuất bình bồn công nghiệp, kết cấu thép xuất khẩu, dự án chế tạo, thiết bị xử lý, thu hồi nhiệt trên tàu dầu, thiết bị xử lý nước thải cho giàn khoan… đang làm dở dang trong năm 2019 được tiếp tục thực hiện. Không có tâm lý “vừa làm vừa chơi”, người lao động Công ty Alpha ECC làm việc cật lực từ đầu giờ sáng. Ông Vũ Văn Đảo, Giám đốc Công ty Alpha ECC cho biết, công ty hiện có khoảng 1.000 người lao động. Tính đến sáng mùng 6 đã có 80% người lao động trở lại công việc. Anh Nguyễn Trọng Hiếu, Đốc công chống ăn mòn, Công ty Alpha ECC cho biết: “Mùng 5 công ty đã tổ chức họp mặt người lao động và bàn các kế hoạch, giải pháp sản xuất năm mới. Mùng 6 chúng tôi vào ca bình thường như những ngày làm việc, thực hiện các hạng mục sản xuất theo đơn đặt hàng từ trước Tết”.

Theo ông Vũ Văn Đảo, năm 2019, doanh thu của công ty vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng và cũng là lần đầu tiên sản phẩm của công ty xuất khẩu chiếm 90% tổng sản phẩm. Khách hàng chính của công ty chủ yếu đến từ châu Âu, Mỹ, Canada, Na Uy... Năm 2020, ngoài các thị trường truyền thống, công ty cũng sẽ nâng cao chất lượng quản lý, nâng cao năng suất để có thể cạnh tranh được với một số nước ở châu Á như Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia…

Mùng 6 Tết, rất nhiều các nhà máy, xí nghiệp, các DNTN trên địa bàn tỉnh cũng đã nhanh chóng bắt nhịp công việc ngay từ đầu năm mới Canh Tý. Không khí của ngày đầu làm việc rất sôi nổi. Sáng mùng 6 Tết, hàng trăm kỹ sư và người lao động đã có mặt tại trụ sở Công ty CP đầu tư và xây dựng Tân Phước Thịnh (71, đường 3/2, TP. Vũng Tàu). Sau khi nhận lời chúc Tết từ lãnh đạo công ty, công nhân, kỹ sư đã nhanh chóng trở lại công việc. Người lo sổ sách, giấy tờ, công văn; người ra công trường trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng… Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và xây dựng Tân Phước Thịnh cho biết, năm 2020 công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu 500 tỷ đồng. Trong đó có những công trình trọng điểm như: thực hiện giai đoạn 2 của dự án Mélia Hồ Tràm (resort 5 sao tại huyện Xuyên Mộc); thực hiện các gói thầu về nhà kho, công trình phụ trợ, hệ thống giao thông của dự án Lọc hóa dầu Long Sơn (TP. Vũng Tàu) và hoàn thiện hạ tầng CCN An Ngãi (huyện Long Điền)… Bên cạnh đó, công ty cũng ưu tiên triển khai các chính sách an sinh xã hội và nâng cao đời sống cho người lao động. “Do đó, ngay từ ngày đầu làm việc, anh em kỹ sư, người lao động đã nhanh chóng trở lại công việc, không để tâm lý những ngày vui chơi Tết ảnh hưởng đến tiến độ các công trình”, ông Triêm nói.

Trong khi đó, sáng 30/1 (mùng 6 Tết), Công ty CP Dịch vụ Hàng hải - Dầu khí Hưng Thái và Công ty CP Vina Logistics (đơn vị trực tiếp khai thác dịch vụ logistics của Công ty CP Dịch vụ Hàng hải - Dầu khí Hưng Thái) cũng tổ chức lễ ra quân đầu năm tại Cảng Dịch vụ tổng hợp Hưng Thái tại phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ. Ngay trong ngày ra quân, Cảng Dịch vụ tổng hợp Hưng Thái đã đón nhận 500 container hàng đầu tiên thông qua cảng từ cảng TCIT và TCTT. Đặc biệt, ngay từ ngày đầu năm 2020, Công ty CP Vina Logistics (VNL) đã đưa vào sử dụng, khai thác cẩu nổi VNL06 với 2 cẩu Macgregor thế hệ mới cùng hệ thống băng tải hiện đại để thực hiện công tác xếp dỡ, chuyển tải cho các tàu cỡ lớn (Panamax, Babycape, Cape).

KỲ VỌNG NĂM 2020 KHỞI SẮC

Bắt đầu trở lại công việc, các DN đều kỳ vọng năm 2020 sẽ có nhiều thành công, khởi sắc. Công ty CP Vina Logistics cho biết, tiếp tục đà tăng trưởng năm 2019 với 8,6 triệu tấn hàng hóa các loại thông qua, năm 2020, VNL đặt mục tiêu sẽ tăng trưởng sản lượng, hiệu quả khai thác cầu cảng, bến phao 20-25%. Để đạt mục tiêu đó, trong năm 2020, VNL tiếp tục phát huy các thế mạnh về nguồn nhân lực, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng sẵn có (Cảng Hưng Thái, các bến phao tại khu vực Gò Gia), cũng như đẩy mạnh đầu tư thêm đội tàu lai, cẩu nổi, hệ thống kho bãi… cung cấp dịch vụ logistics trọn gói, chất lượng cao cho khách hàng trong khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, VNL cũng sẽ tiếp tục khai thác thế mạnh của Cảng Hưng Thái để khai thác dịch vụ vận chuyển container, hàng hóa xuất nhập khẩu, chuyển tải... Phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép hướng đến việc thực hiện giám sát hải quan và thông quan tại Cảng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của khách hàng. Trong quý I/2020, VNL cũng sẽ hoàn thiện cầu cảng Hưng Thái giai đoạn 2, khánh thành cầu bến mới với 3 cẩu bờ, tập trung khai thác hàng container, hỗ trợ, giảm tải cho các cảng container nước sâu trong khu vực.

Cán bộ Nhà máy Đạm Phú Mỹ trong giờ làm việc sáng 30/1.

Trong khi đó, Nhà máy Đạm Phú Mỹ (KCN Phú Mỹ 1, TX. Phú Mỹ) những ngày Tết, 100% dây chuyền sản xuất hoạt động 24/24 giờ, có nghĩa là công nhân phải ở lại trực xuyên Tết để bảo đảm sản xuất liên tục, an toàn. Ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Giám đốc Nhà máy Đạm phú Mỹ cho biết, năm 2019 mặc dù tình hình kinh doanh phân bón khó khăn do hạn hán, thiên tai, mùa vụ nhưng công ty vẫn vượt kế hoạch đề ra, trong đó lợi nhuận đạt 310 ngàn tỷ đồng, vượt 151% kế hoạch trong năm. Sản lượng đạt 704 ngàn tấn/670.967 tấn, vượt 104%, cán đích trước kế hoạch được giao. Năm 2020, kế hoạch tổng công ty giao cho nhà máy là 785 ngàn tấn, bảo dưỡng tổng thể 30 ngày. Các chỉ tiêu này là khá cao, tuy nhiên, Nhà máy cũng đã đề ra các giải pháp cụ thể trong lãnh đạo và sản xuất. Trong đó, phát động các phong trào thi đua sáng tạo, bảo đảm vệ sinh an toàn lao động dài ngày, xây dựng đội ngũ kế thừa, làm chủ công nghệ và trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đưa ra những ý tưởng sản xuất nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực sản xuất; thi đua về đích sớm, đạt hiệu quả trong bảo dưỡng và tiếp tục giữ vững, phát triển thị trường.

Theo báo cáo của Sở Công thương, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, đa số các DN đều trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh vào ngày mùng 6 Tết. Trong đó, một số DN trong KCN cho người lao động nghỉ trước Tết 1 ngày (từ 27 Tết) và trở lại làm việc sau Tết 1 ngày (mùng 7 Tết) so với quy định. Riêng các DN thuộc ngành điện, khí, sản xuất thép vẫn hoạt động liên tục trong những ngày Tết như: Tổng Công ty phát điện 3, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Trung tâm phân phối khí Phú Mỹ, Công ty CP CNG, Công ty TNHH Posco-Việt Nam... Còn lại, một số DN trong KCN và CCN hoạt động muộn hơn 4 ngày, tức là ngày 3/2/2020 (mùng 10 tháng Giêng năm Canh Tý).

Tương tự, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) cho biết, do đặc thù công việc, ngành dầu khí vẫn hoạt động bình thường trong những ngày nghỉ Tết. Theo ông Hoàng Phúc Long, Phó Chánh văn phòng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, sáng ngày mùng 6 Tết, người lao động thuộc khối văn phòng đã trở lại làm việc bình thường. Riêng đối với gần 2.500 lao động làm việc trên các công trình biển phải làm việc xuyên Tết. Theo lãnh đạo VSP, năm 2019, VSP đã khai thác gần 3,8 triệu tấn dầu (đạt 106,8% kế hoạch), cung cấp vào bờ hơn 1,09 tỷ m3 khí, vượt 147,5 triệu m3 khí theo kế hoạch. Tổng doanh thu từ dầu và khí gần 2,1 tỷ USD; nộp thuế hơn 1,152 tỷ USD, lợi nhuận hơn 446 triệu USD. Năm 2020, VSP phấn đấu khai thác hơn 3,1 triệu tấn dầu/condensate; 70,4 triệu m3 khí.

Bài, ảnh: TÂM - VÂN - NGA