Vào mùa dưa hấu Tết

Sau hơn 1 tháng xuống giống vụ dưa hấu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2020, hiện đang là thời điểm hoa thụ phấn, quyết định tỷ lệ đậu trái. Các hộ trồng dưa hấu trong tỉnh đang tập trung chăm sóc và sử dụng các biện pháp thủ công (chấm phấn hoa) nhằm hỗ trợ cho cây đạt tỷ lệ đậu trái tốt nhất.

Dưa hấu là loại trái cây không thể thiếu để thờ cúng trong dịp Tết cổ truyền của người dân. Trong ảnh: Ông Nguyễn Thanh Tuấn (ấp An Hòa, xã An Ngãi, huyện Long Điền) chăm sóc vườn dưa hấu của gia đình.

Hàng năm, bên cạnh 2 vụ lúa, gia đình ông Nguyễn Thanh Tuấn (ấp An Hòa, xã An Ngãi, huyện Long Điền) đều trồng xen canh 1 vụ dưa hấu trong dịp Tết. Tuy nhiên, do năm trước thời tiết không thuận lợi, giá dưa hấu khá thấp nên năm nay ông chỉ xuống giống khoảng 1.500m2, bằng một nửa của năm ngoái. Trước thời điểm xuống giống, ông Tuấn mua khoảng 1 tấn phân bò để bón lót, giúp cho cây có quả ngọt, sản lượng cao. Ngoài lựa chọn giống dưa dài Phù Đổng với đặc tính mỏng vỏ, mọng nước, vị ngọt đậm, ruột có màu đỏ tươi, ông Tuấn còn trồng thêm hơn 1.000 dây giống dưa tròn khá phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương cho năng suất cao, được thị trường ưa chuộng.

Theo ông Tuấn, dưa tròn là loại dưa có sản lượng cao gấp rưỡi so với dưa dài (trung bình mỗi trái đạt từ 5-9kg), giá thành cũng cao hơn so với giống dưa dài (trung bình 12.000 đồng/kg). Tuy nhiên, đây là loại dưa rất khó trồng, đòi hỏi phải theo dõi sát sao thời gian sinh trưởng và phát triển, không để cây phát triển quá dài sẽ ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng. “Để cây phát triển tốt nhất, trung bình mỗi dây phải đạt từ 8-12 lá, trọng lượng của trái cũng không được để quá lớn chỉ từ 5-7 kg/1 trái (nếu trái trên 8 kg rất dễ bị nứt và hỏng), do vậy đòi hỏi phải quan sát và chăm sóc tỉ mỉ mới cho hiệu quả tốt nhất”, ông Tuấn cho hay.

Là người có nhiều năm kinh nghiệm trồng dưa hấu Tết, ông Phạm Lị (ấp Phúc Sơn, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) cho biết: Thời gian từ khi xuống giống đến khi thu hoạch chỉ mất khoảng hơn 2 tháng, nhưng lợi nhuận từ loại nông sản này cao hơn 5-6 lần so với trồng lúa, nhất là thời điểm phục vụ Tết. Nếu thời tiết thuận lợi, chăm sóc tốt, dưa cho năng suất khoảng 20-25 tấn/ha. “Năm nay thời tiết ổn định, các loại sâu bệnh hại dưa cũng ít hơn hẳn năm trước. Bên cạnh đó, giá dưa đang ổn định và có thể tăng cao vào dịp Tết, do đó, tôi hy vọng vụ dưa Tết năm nay sẽ bội thu”, ông Lị chia sẻ.

Ông Phạm Đình Kỳ, phụ trách nông nghiệp xã Đá Bạc, huyện Châu Đức cho biết: Hiện xã có khoảng 75ha trồng dưa hấu. Hầu hết diện tích dưa đã khoảng 1 tháng tuổi. Năm nay thời tiết được đánh giá là khá thuận lợi, nắng nhẹ, ít mưa, không có sương muối và hơi se lạnh về đêm. Đây là thời tiết lý tưởng để dưa hấu sinh trưởng và phát triển, nông dân đang tích cực chăm sóc để bảo đảm có những sản phẩm chất lượng, an toàn và đẹp mắt phục vụ cho thị trường Tết.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh, năm nay, toàn tỉnh xuống giống khoảng 400ha diện tích dưa hấu, tập trung chủ yếu ở các xã: An Ngãi, Tam Phước (huyện Long Điền); Long Mỹ (huyện Đất Đỏ); Đá Bạc, Suối Rao (huyện Châu Đức). So với năm trước, năm nay, diện tích dưa hấu Tết giảm khoảng 5ha. Tuy nhiên, theo nhận định của những người trồng dưa hấu, với thời tiết thuận lợi như hiện nay, vụ dưa hấu sẽ cho năng suất cao, thêm vào đó là giá cả đang ở mức ổn định (từ 8.000-11.000 đồng/kg) và hứa hẹn sẽ tăng khoảng 10-15% trong dịp Tết Nguyên đán. Do đó, người trồng dưa hấu đang kỳ vọng vụ dưa Tết sẽ bội thu.

