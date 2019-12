Tiền, vàng may mắn hình chuột được yêu thích

Vào dịp Tết, quà tặng bằng những mẫu sản phẩm vàng gắn với linh vật của năm đã trở thành xu hướng của nhiều người dân, bởi họ tin rằng tặng vàng nhân dịp đầu năm sẽ mang lại may mắn cho cả năm, lại thể hiện thành ý của người tặng. Với mức giá dao động từ vài trăm ngàn đến hàng chục triệu đồng, khách hàng có thể sở hữu những sản phẩm quà tặng bằng vàng với đa dạng mẫu mã. Đáp ứng yêu cầu chọn quà ngày càng cao của người tiêu dùng, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều DN như SJC, DOJI, PNJ… đã tung ra các sản phẩm mới phục vụ thị trường Tết Canh Tý. Ngoài các sản phẩm truyền thống như đồng vàng, nhiều đơn vị còn đầu tư chế tác những sản phẩm cầu kỳ, in hình linh vật hay mỹ nghệ vàng với đủ mọi hình dáng, ý nghĩa như: Chuột vàng 1 lượng, Chuột vàng 1 chỉ, Đồng điếu chú chuột 1 chỉ, bao lì xì may mắn với hình mẫu chú chuột vui vẻ.

Bên cạnh vàng, một số mẫu tiền nghệ thuật cũng được bày bán khắp nơi. Hầu hết tiền không có giá trị lưu thông nhưng được bán cao gấp nhiều lần mệnh giá. Chẳng hạn, tờ 2 USD hình chuột mang biểu tượng Tết Canh Tý 2020 với hình ảnh 2 chú chuột mạ vàng thể hiện ý nghĩa canh giữ tài lộc cho gia chủ cũng như thể hiện sự giàu sang phú quý. Hiện tờ 2 USD được cho là tờ tiền may mắn đem về tài lộc được rao bán trên các trang eBay.com, Amazon.com, luckymoneystore.com, collectorscornerusa.com… Giá mỗi tờ 2 USD in hình con chuột mạ vàng được rao bán từ 200.000 đồng - 350.000 đồng. Không chỉ các tờ 2 USD hình chuột mạ vàng mà các tờ tiền Macao, Trung Quốc,... hay các đồng xu in hình chuột Australia cũng được khách hàng tìm kiếm.

SONG BÌNH