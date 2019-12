UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh đối với các hoạt động thương mại. Trong đó, các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động: sản xuất; thương mại, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, các trung tâm chiếu phim, các cơ sở photo, in ấn và kinh doanh văn hóa phẩm; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và hình ảnh, thông tin khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác, không mua, không sử dụng; các cơ sở kinh doanh không tham gia và tiếp tay trong việc tiêu thụ hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng và hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và các nội dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐÔNG HIẾU