Khó thu hút đầu tư vì giá thuê đất cao

Hiện nay, các KCN tại các tỉnh lân cận như: Đồng Nai, Bình Dương, Long An, TP.Hồ Chí Minh… tỷ lệ lấp đầy các KCN đều đạt từ 75-80%. Trong khi đó, đến thời điểm này, BR-VT có 9/15 KCN đã đi vào hoạt động nhưng tỷ lệ lấp đầy mới chỉ đạt 50%. Nhiều ý kiến cho rằng, giá thuê đất cao là một trong những nguyên nhân chính khiến các KCN khó thu hút các dự án đầu tư.

Hiện KCN Đất Đỏ 1 đang có giá cho thuê là 55 USD/m2/40 năm. Trong ảnh: Sản xuất đế giày tại Công ty TNHH sản xuất giày Vĩnh Uy, một dự án mới đi vào hoạt động tại KCN Đất Đỏ 1.

Ban Quản lý các KCN cho biết: Hiện giá thuê đất tại các KCN trên địa bàn tỉnh ở mức 50-150 USD/m2 với thời gian trên dưới 40 năm, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, KCN Mỹ Xuân A2 là 120 USD; KCN Phú Mỹ 1, 2 là 75 USD; KCN Phú Mỹ 3 150 USD; KCN Đất Đỏ 1 là 55 USD; KCN Sonadezi Châu Đức 51 USD; KCN Cái Mép 80 USD;… Trong khi đó, những địa phương khác, giá thuê đất không những “mềm hơn” mà kỳ hạn cho thuê cũng còn dài hơn, đơn cử như: Đồng Nai, giá thuê đất bình quân là 74 USD/m2/kỳ thuê 40-50 năm; Bình Dương (43,7 USD/m2/kỳ thuê 40-50 năm); Long An (76 USD/m2/kỳ thuê 40-50 năm)…

Theo các nhà đầu tư hạ tầng KCN, sở dĩ giá cho thuê đất tại BR-VT cao hơn so với các tỉnh lân cận là do chi phí giải phóng mặt bằng cao thường chiếm từ 40% tổng mức đầu tư. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP Sonadezi Châu Đức, chủ đầu tư KCN Sonadezi Châu Đức cho biết: Sở dĩ, giá thuê đất tại BR-VT cao hơn là do ngoài khoản tiền đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chủ đầu tư còn phải bỏ tiền ứng trước để đền bù giải phóng mặt bằng, sau đó mới được khấu trừ vào tiền thuê đất, do đó chủ đầu tư khó có thể áp dụng được mức giá thấp cho nhà đầu tư thứ cấp. Còn các tỉnh, thành khác thường sử dụng ngân sách địa phương đầu tư cơ sở hạ tầng nên có thể linh hoạt về định giá cũng như các chính sách ưu đãi khác.

Theo ông Nguyễn Khắc Thanh, Tổng Giám đốc Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông - chủ đầu tư KCN Đất Đỏ 1 (huyện Đất Đỏ) cho biết: So sánh với các địa phương khác, BR-VT giá thuê đất cao hơn nhưng xét về mặt lợi thế thì BR-VT có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư hơn. Hiện nay, giá thuê đất ở KCN Đất Đỏ 1 là 55 USD/m2, tăng 10 USD so với năm 2018.

Được biết, giá thuê đất tại các KCN là do chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng tự đưa ra mức giá, BQL các KCN chỉ tiếp nhận đăng ký giá cho thuê đất của chủ đầu tư và BQL các KCN không có quyền can thiệp về khung giá. Mặc dù vậy, nhiều ý kiến cũng cho rằng, mức giá thuê đất cao là “lực cản” trong thu hút đầu tư vào các KCN. Ông Nguyễn Anh Triết, Trưởng BQL các KCN cho biết: “Giá thuê đất là một trong những yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư quan tâm khi tìm hiểu môi trường đầu tư tại BR-VT. Việc giá thuê đất ổn định, có mức tăng hợp lý sẽ tạo sự an tâm cho DN, giúp DN ổn định sản xuất, tạo nên lợi thế cạnh tranh của BR-VT so với các địa phương khác. Do đó, các sở, ngành chức năng cần nghiên cứu, vận dụng các quy định, chính sách nhằm có giải pháp ổn định giá thuê lâu dài trong các KCN, nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư”.

Theo các nhà đầu tư hạ tầng KCN, sắp tới đây, giá thuê đất tại các KCN tiếp tục lên cao vì diện tích đất trống trong các KCN đang thu hẹp. Đồng thời, gần đây do giá đất trên thị trường tăng cao tác động không nhỏ đến giá bồi thường, giải phóng mặt bằng dẫn đến giá thuê đất bị đẩy lên cao. Trước tình trạng đó, ý kiến từ các nhà đầu tư thứ cấp cho thấy, nếu như khó thay đổi được mức giá cho thuê đất tại các KCN vì những lý do khách quan thì để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tỉnh nên có chủ trương tạo cơ chế thuận lợi cho các DN hoạt động như: Cải cách thủ tục hành chính nhanh gọn, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối cảng biển… Song song đó, chủ đầu tư hạ tầng KCN phải chủ động trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, kêu gọi, xúc tiến đầu tư, đề ra các chính sách thu hút nhà đầu tư thứ cấp; hạ tầng KCN được đầu tư theo hướng xanh - sạch - sáng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Các dự án về kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông, điện, thoát nước mưa được đôn đốc thực hiện đúng tiến độ…

Bài, ảnh: AN NHẬT