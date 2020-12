"Lễ chào cờ xa đất liền nhất trên Biển Đông" nhận Kỷ lục Việt Nam

Tại cuộc “Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 41-2020” ở TP. Hồ Chí Minh do Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam tổ chức ngày 20/12, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đã được trao Kỷ lục Việt Nam: “Đơn vị tổ chức Lễ chào cờ ở cụm giàn khai thác Hải Thạch - Mộc Tinh xa đất liền nhất trên Biển Đông”. Đây là cụm mỏ khai thác dầu khí thuộc dự án “Biển Đông 01”, có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc phòng và an ninh năng lượng của đất nước.

Nghi thức chào cờ được BIENDONG POC thực hiện kể từ tháng 7/2018, bắt đầu từ 6 giờ 30 mỗi ngày thứ Hai tuần đầu tiên của tháng, với sự tham gia của tập thể CBCNV. Cụm giàn Hải Thạch - Mộc Tinh cách Vũng Tàu 320km về phía Đông Nam, là cụm mỏ dầu khí tại khu vực nước sâu, xa bờ nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Lễ chào cờ trên giàn công nghệ trung tâm Hải Thạch không chỉ thiêng liêng mà còn là lời tuyên bố chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, là một hình thức giáo dục tư tưởng chính trị, mang đến cho thế hệ trẻ niềm tự hào Việt Nam.

PHAN HÀ