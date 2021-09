PVN đạt mức lợi nhuận "khủng" so với cùng kỳ

Nhờ phòng dịch tốt, không bị COVID-19 tấn công trực tiếp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các DN trực thuộc đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Lợi nhuận chung của PVN trong 8 tháng gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Người lao động PV GAS làm việc trên công trình khí.

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu

Vietsovpetro là một trong những đơn vị đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thành hết các chỉ tiêu kế hoạch năm. Theo lãnh đạo Vietsovpetro, vài năm gần đây, tập thể lao động Vietsovpetro đứng trước nhiều khó khăn khi sản lượng các mỏ đang trên đà suy giảm. Một số hệ thống công nghệ - công trình biển có thời gian vận hành dài hơn thiết kế, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn và đòi hỏi phải đầu tư, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng liên tục… Đặc biệt, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, chi phối nhiều chuỗi cung ứng hàng hóa, cũng như nhu cầu thị trường. Dù vậy, nhờ thực hiện nghiêm ngặt các giải pháp bảo đảm mục tiêu kép “vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh”, Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

8 tháng 2021, Vietsovpetro đã khai thác hơn 2,1 triệu tấn dầu/condensate, vượt 5,4% kế hoạch 8 tháng. Sản lượng khí thiên nhiên khai thác đạt 55,8 triệu m3, vượt 8,4 % kế hoạch. Tổng doanh thu dầu khí đạt gần 1,1 tỷ USD, vượt 293,3 triệu USD so với kế hoạch; nộp NSNN 525,5 triệu USD, vượt 154,5 triệu USD; lợi nhuận hai phía đạt 163,7 triệu USD, vượt 52,9 triệu USD. Dự kiến, Vietsovpetro sẽ hoàn thành các chỉ tiêu cả năm 2021 về doanh thu, nộp NSNN và lợi nhuận hai phía trong tháng 9, về đích trước kế hoạch trên 3 tháng.

Trong khi đó tại PV GAS, theo đánh giá của Ban Giám đốc, nhu cầu khí, sản phẩm khí giảm 30-40% so với thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát do nhiều khách hàng dừng, giảm sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, một số sự cố thượng nguồn phát sinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của PV GAS… Trong bối cảnh đó, PV GAS đã nỗ lực đảm bảo hoạt động an toàn, cấp khí liên tục, hoàn thành vượt mức kế hoạch 8 tháng năm 2021 từ (10-36% ) tất cả các chỉ tiêu tài chính và tăng trưởng so với năm 2020 từ 3 đến 17%.

Cụ thể, trong 8 tháng 2021, tổng doanh thu của PV GAS đạt gần 52.000 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch 8 tháng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 5.700 tỷ đồng, bằng 120%; nộp ngân sách Nhà nước hơn 3.200 tỷ đồng, bằng 136%. Lợi nhuận của PV GAS đóng góp 24% tổng lợi nhuận của PVN.

Một số đơn vị dù chưa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng với việc ký kết được nhiều hợp đồng cung cấp dịch vụ đã cho thấy những dấu hiệu tích cực. Chẳng hạn, tại Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) chỉ trong vòng chưa đầy một tháng đã ký được 2 hợp đồng cung cấp giàn khoan. Cụ thể, hồi đầu tháng 9 ký hợp đồng cung cấp giàn khoan biển tự nâng PV DRILLING VI cho Công ty Điều hành chung Thăng Long (Thăng Long JOC). Giàn PV DRILLING VI bắt đầu khoan 1 giếng cho chương trình khoan của Thăng Long JOC từ trung tuần tháng 9/2021 tại Lô 15-2/01, vùng biển Việt Nam. Trước đó, vào cuối tháng 8, PV Drilling cũng đã ký hợp đồng cung cấp giàn khoan biển tự nâng PV Drilling I cho khách hàng Vietsovpetro. Theo hợp đồng, chương trình khoan của Vietosvpetro bắt đầu từ trung tuần tháng 9/2021 tại Lô 09-1.

Nắm bắt cơ hội sau khi kiểm soát được dịch bệnh

Theo đánh giá của PVN, với những giải pháp quyết liệt, cụ thể và được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt trong toàn PVN nên dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, PVN đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Tính đến đầu tháng 9/2021, khai thác dầu thô vượt 12,7% so với với kế hoạch; sản xuất các sản phẩm như đạm, xăng dầu, LPG… đều vượt từ 2-11%. Các chỉ tiêu tài chính của PVN đều vượt và tăng trưởng so với cùng kỳ. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt hơn 390,7 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2020. Nộp NSNN 56,9 nghìn tỷ đồng, tăng 29%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 30,2 nghìn tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2020. Toàn Tập đoàn đã tiết giảm gần 2.046 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch năm.

Tại cuộc họp trực tuyến giao ban điều hành sản xuất kinh doanh thường kỳ lần thứ 9 năm 2021 với các đơn vị trong toàn Tập đoàn, Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cho biết: Trên cơ sở các dự báo diễn biến dịch bệnh, thị trường trong thời gian tới, PVN và các đơn vị cần phối hợp, xây dựng kế hoạch, kịch bản triển khai nhiệm vụ của những tháng cuối năm và năm 2022, sẵn sàng các phương án đón đầu, nắm bắt cơ hội phục hồi kinh tế trong giai đoạn sau khi kiểm soát được dịch bệnh, thích ứng với xu hướng chuyển dịch năng lượng.

Tổng Giám đốc PVN yêu cầu các đơn vị cập nhật diễn biến thị trường thường xuyên, có kế hoạch điều chỉnh hiệu quả các chuỗi giá trị trong Tập đoàn để chia sẻ, phát huy nguồn lực của toàn hệ thống, tối ưu hiệu quả hoạt động của các chuỗi để đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ chuyển đổi số và ứng dụng nền tảng số trong toàn Tập đoàn.

Bài, ảnh: PHAN HÀ