Nỗ lực duy trì tiến độ trong đại dịch

Công trường dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam (xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu), do Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) làm chủ đầu tư luôn có khoảng 11 ngàn công nhân làm việc. Số lượng công nhân đông nhưng tất cả đều tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời nỗ lực hoàn thành tiến độ thi công.

Đến nay, tiến độ thi công của dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam đã đạt 83%.

An toàn để sản xuất

Anh Nguyễn Văn Chơn, công nhân xây dựng đang làm việc tại dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam cho biết, anh cũng như nhiều công nhân khác được công ty bố trí lưu trú tại công trường theo mô hình “3 tại chỗ”. Tất cả công nhân trước khi vào “3 tại chỗ” đều được test sàng lọc COVID-19 và duy trì test 2 lần/tuần. Nơi nghỉ ngơi tại công trường cho người lao động công ty và nhà thầu được sắp xếp theo nguyên tắc 5K, đáp ứng yêu cầu phòng chống cháy nổ và an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, công ty cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, cơm hộp, dịch vụ giặt là, nước uống, wifi…

Ông Piboon Sirinantanakul, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) cho biết, Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam là một trong những dự án trọng điểm quốc gia với khoảng 11 ngàn công nhân hiện đang thi công trên công trường tại xã Long Sơn. Để đưa dự án đi vào vận hành quý I/2023 như đã cam kết, LSP cùng 5 nhà thầu chính gồm TPSK, Samsung Engineering, POSCO E&C, Huyndai Engineering và TTCL đang nỗ lực áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất để thi công. Với diễn biến của tình hình dịch bệnh cùng số lượng công nhân khá lớn, việc quản lý thi công an toàn bảo đảm phòng chống dịch COVID-19 trên công trường là một thách thức lớn đối với LSP.

Tuy nhiên, để thực hiện “mục tiêu kép” vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch vừa bảo đảm tiến độ công trình LSP đã thực hiện mô hình “3 tại chỗ” để công trình vẫn tiến hành xây dựng trong thời gian giãn cách. Đối với các công nhân, 5 nhà thầu đã xây dựng lán, trại để công nhân lưu trú tại công trường để không ảnh hưởng đến quá trình thi công, sản xuất.

LSP cũng thành lập trạm test COVID-19 ngay tại công trường phục vụ cho công tác sàng lọc. Hàng tuần, tất cả các nhân viên, công nhân được test nhanh 2 lần vào thứ Hai và thứ Năm. Công ty lập hành trình xe đưa đón cho cán bộ, chuyên gia, chuyên viên của công ty theo nguyên tắc “1 cung đường - 2 điểm đến”. LSP cũng hạn chế tối thiểu số người vào công trường với số lượng chỉ 680 người, bao gồm cả nhân viên của nhà thầu. Những người làm việc tại công trường được cấp thẻ “vùng xanh” nhằm dễ dàng nhận diện khi kiểm tra. Nhóm chuyên viên và chuyên gia di chuyển hằng ngày từ TP. Vũng Tàu vào dự án cũng được test nhanh COVID-19 3 ngày/lần. Tất cả các phương tiện di chuyển của LSP và nhà thầu đều được đăng ký đầy đủ thông tin về biển số xe, số người, cung đường được phép di chuyển và không cho phép thay đổi người giữa các phương tiện.

Trong quá trình thực hiện công tác phòng chống dịch, LSP liên tục kết nối với chính quyền địa phương, CDC tỉnh để tham vấn, xin ý kiến hướng dẫn từ các cơ quan chức năng, ban ngành các cấp của tỉnh và TP. Vũng Tàu bảo đảm công tác phòng chống dịch luôn đi đúng hướng theo chủ trương của Chính phủ và địa phương, cũng như linh hoạt điều chỉnh để hoạt động xây dựng được triển khai liên tục trong suốt thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Nhờ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch chặt chẽ, hiệu quả, tới thời điểm này LSP vẫn bảo đảm tiến độ xây dựng công trình. Hiện tại, dự án đã đạt được 83% tiến độ xây dựng.

Nhiều kiến nghị để giải quyết khó khăn

Theo ông Piboon Sirinantanakul, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), để hỗ trợ LSP đạt được mục tiêu kép là an toàn phòng, chống dịch cho người lao động và bảo đảm tiến độ của dự án, LSP mong nhận được sự hỗ trợ của tỉnh phân bổ vắc xin kịp thời cho 100% người lao động. Cho phép giảm thời gian cách ly đối với các chuyên gia nước ngoài đã được tiêm ngừa đầy đủ. Ví dụ, sau 7 ngày cách ly, các chuyên gia nước ngoài có thể bắt đầu làm việc tại dự án với điều kiện tuân theo các quy định phòng, chống COVID-19 do LSP và các Tổng thầu đề xuất và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hỗ trợ LSP và các Tổng thầu kịp thời đối với quy trình phê duyệt cho các cơ quan thẩm tra, chuyên gia, chuyên viên, tư vấn, lực lượng lao động từ các tỉnh khác vào tỉnh. Đồng thời cho phép LSP áp dụng các biện pháp phòng, chống COVID-19 phù hợp với từng lĩnh vực cụ thể và từng hoạt động của DN như: linh hoạt áp dụng khung thời gian giới nghiêm; kết hợp thực hiện có chọn lọc các phương án như: “3 tại chỗ” và “1 cung đường - 2 điểm đến”, phương án vùng xanh an toàn, chế độ lưu thông…

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN