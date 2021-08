Giữ "vùng xanh" cho cảng biển

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, hơn 90% khối lượng hàng hóa thương mại được vận chuyển bằng đường biển. Cảng nước sâu là cơ sở hạ tầng thiết yếu với một nền kinh tế hướng về xuất khẩu như Việt Nam. Trong đó, 2/3 hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra ở phía Nam, 100% hoạt động xuất nhập khẩu đi Mỹ đều thông qua khu vực CM-TV. Do vậy, muốn giữ luồng chảy thương mại được suôn sẻ, chuỗi cung ứng không bị ngắt quãng, trước hết phải bảo đảm an toàn cho cảng biển, không để hoạt động khai thác cảng bị gián đoạn do dịch COVID-19.