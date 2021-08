Doanh nghiệp được scan chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng xuất khẩu sang ASEAN

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố đối với chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D (áp dụng cho hàng xuất khẩu sang các nước ASEAN thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định CEPT).

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đồng ý việc cơ quan hải quan chấp nhận bản scan chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D và chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D có chữ ký điện tử do người khai hải quan đính kèm trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. Công chức hải quan thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ trên cơ sở dữ liệu thông tin về DN xuất khẩu tại trang điện tử của ASEAN (http://web.awsc.asean.org), đối chiếu với chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có) để xử lý theo đúng quy định.

Trước đó, phản ánh từ các DN xuất nhập khẩu cho biết, do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, vấn đề đi lại gặp khó khăn, DN chưa thể nộp bổ sung bản chính chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

Để tạo thuận lợi cho DN, trước đó, Tổng cục Hải quan cũng có công văn hướng dẫn các đơn vị hải quan địa phương chấp nhận bản scan hoặc bản chụp C/O mẫu KV, AK do Hàn Quốc phát hành, được người khai hải quan nộp theo hình thức đính kèm tờ khai hải quan nhập khẩu thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải không yêu cầu người khai hải quan nộp bản giấy C/O mẫu KV, AK.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN