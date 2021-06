Hướng dẫn doanh nghiệp khai báo thông tin số lượng hàng hóa trên C/O

Thời gian qua, các DN XNK gặp khó khăn trong việc khai báo thông tin số lượng hàng hóa trên C/O mẫu AJ do Nhật Bản phát hành. Do đó, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan.

C/O mẫu AJ của Nhật Bản là chứng nhận xuất xứ theo mẫu thuộc Hiệp định giữa ASEAN và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế được ký kết tháng 4/2008 và có hiệu lực từ ngày 1/12/2008 (AJCEP). Mẫu này áp dụng cho hàng nhập khẩu về Việt Nam, là một trong những điều kiên để người nhập khẩu Việt Nam có thể hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN- Nhật Bản. Trong đó, ô số 7 thể hiện thông tin số lượng. Ô số 5 thể hiện ký hiệu và số thùng/kiện; số và loại đóng gói; mô tả hàng hóa, bao gồm số lượng (nếu cần thiết) và mã số HS của hàng hóa ở cấp độ 6 số.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, không bắt buộc người khai khai thông tin số lượng tại ô số 5 trên C/O. Trường hợp thông tin về số lượng hàng hóa tại ô số 7 được khai báo đầy đủ, phù hợp với quy định của Hiệp định, cơ quan hải quan đủ cơ sở xác định số lượng hàng hóa nhập khẩu được hưởng ưu đãi thì việc không thể hiện thông tin số lượng hàng hóa tại ô số 5 không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

