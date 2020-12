PV Gas tăng cường công tác an ninh, an toàn, PCCC dịp lễ, Tết

Nhằm ngăn ngừa không để sự cố cháy nổ xảy ra trong dịp lễ, Tết, bảo đảm an ninh - an toàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vi trực thuộc, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) yêu cầu các đơn vị rà soát, kiểm tra các điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn, PCCC, môi trường, đăng kiểm công trình, kiểm định thiết bị, bảo hiểm cháy nổ theo yêu cầu của pháp luật; Đánh giá, nhận diện các mối nguy, rủi ro gây mất an ninh, an toàn, PCCC, các hỏng hóc của thiết bị để đưa ra các giải pháp ngăn ngừa và kế hoạch thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro, kế hoạch ứng cứu, sửa chữa, khôi phục sau sự cố.

Ban Lãnh đạo PV Gas kiểm tra dự án công trình, động viên và chỉ đạo các công tác an toàn - chất lượng -

hiệu quả.

Để bảo vệ hành lang an toàn tuyến ống, xung quanh công trình khí, Tổng Giám đốc PV Gas yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân, chủ đất xung quanh tuyến ống dẫn khí, công trình khí chấp hành các quy định về an ninh, an toàn dầu khí, ký cam kết PCCC. Tổ chức phát quang thu dọn cỏ, cây, rác và các nguồn gây cháy, nguy cơ gây mất an ninh, an toàn trên hành lang tuyến ống, xung quanh công trình khí; Phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, các sở, ban ngành, chính quyền địa phương nơi có công trình khí, cơ sở SXKD của tổng công ty triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, PCCC đã được ký kết có hiệu quả.

