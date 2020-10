Hoàn thành BDSC và đấu nối thành công dự án NCS2 - GĐ2 tại GPP Dinh Cố

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) vừa thực hiện thành công bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) lớn - Turn Around (gọi tắt là: TA) và đấu nối dự án NCS2 - GĐ2 tại Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố (GPP).

Công nhân các nhà thầu tham gia bảo dưỡng GPP.

Từ ngày 22/9, GPP bắt đầu dừng khí để thực hiện TA năm 2020. Các đầu việc trong công tác TA GPP - 2020 bao gồm: Hoàn thành 21/21 đầu việc bảo dưỡng sữa chữa thường xuyên, 15/15 đầu việc sửa chữa đột xuất, 24/24 đầu việc bảo dưỡng ngăn ngừa và 4/4 đầu việc kiểm định hiệu chuẩn. Công tác TA được thực hiện khẩn trương, an toàn, đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra, không có đầu việc phát sinh lớn. Cùng với đó, các đầu việc đấu nối để tiếp nhận nguồn khí NCS2 - GĐ2 cũng hoàn thành 100%. Cuối tháng 9/2020, KVT đã cho khởi động và chạy lại Nhà máy. Kế hoạch TA GPP và đấu nối dự án NCS2 - GĐ2 đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch 31 giờ.

Trong TA và thực hiện đấu nối dự án NCS2 - GĐ2, công tác an ninh – an toàn được KVT đảm bảo, duy trì thường xuyên, không xảy ra sự cố tai nạn lao động, không có sự cố an ninh, mặc dù lượng người thực hiện công việc thuê ngoài lên đến 250 người của 25 nhà thầu và nhân sự KVT, DVK.

Tin, ảnh: THU THẢO