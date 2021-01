Tạo "sức bật" từ khâu đột phá cải cách hành chính

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được xác định là khâu đột phá trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII của ngành TN-MT.

Nhờ ứng dụng CNTT trong việc giải quyết thủ tục đất đai nên tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn của ngành TN-MT đã giảm. Trong ảnh: Nhân viên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tra cứu thông tin đất đai trên ứng dụng.

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN-MT, Sở hiện quản lý nhiều hoạt động thuộc 5 lĩnh vực cơ bản: đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn-biến đổi khí hậu, biển và hải đảo. Năm 2020, Sở TN-MT luôn chú trọng công tác cải cách TTHC, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực TN-MT. Theo đó, ngay từ đầu năm 2020, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở TN-MT đã quán triệt tới toàn hệ thống cán bộ, công chức, viên chức ngành TN-MT tập trung giải quyết hồ sơ đúng hạn, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ quá hạn, đặc biệt là tình trạng “ngâm” hồ sơ thông qua việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Ngoài việc đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ thì Sở TN-MT cũng triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, trong năm 2020, tình hình tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích đã đạt được kết quả khả quan với 60.408 hồ sơ, trong đó: 37.503 hồ sơ tiếp nhận-tỷ lệ 23%; 22.905 hồ sơ giao trả kết quả-tỷ lệ 17%.

Đặc biệt, những năm gần đây Sở TN-MT đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong CCHC giúp người dân, DN hạn chế đi lại, bớt thời gian và tránh phiền hà. Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Giám đốc Trung tâm CNTT (Sở TN-MT) cho biết, sở đã hoàn thành xây dựng sổ tay quản lý đất đai Mobile Android và iOS, triển khai đến phòng TN-MT, UBND các cấp để truy cập Cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác quản lý ở địa phương. Hoàn thành ứng dụng Quản lý đất công, tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu cho 7.571 khu đất với tổng diện tích 11.104,20ha và thực hiện công bố dữ liệu đến công dân và DN trên Internet; ứng dụng công bố các khu đất dự kiến đấu giá năm 2020 dưới dạng WebGIS, có thông tin vệ tinh giúp người dân và DN có điều kiện tiếp cận thông tin đấu giá đất. Đồng thời, triển khai thí điểm một số thủ tục cấp Giấy chứng nhận “không biên giới” tại TP. Bà Rịa…

Kết quả giải quyết TTHC tại Sở TT-MT trong năm 2020 là 2.327 hồ sơ; tính đến cuối năm 2020, sở đã thực hiện 1.928 hồ sơ trong đó có 1.818 hồ sơ đúng hạn, chiếm 94,3%; hồ sơ chưa đúng hạn 110 hồ sơ, chiếm 6%; đang thực hiện 399 hồ sơ (395 hồ sơ chưa đến hạn, chiếm 99%; 4 hồ sơ quá hạn, chiếm 1%). Còn tại hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai có 35.545 hồ sơ (thuộc thẩm quyền của Sở TN-MT) trong đó có 32.059 hồ sơ đã thực hiện (31.608 hồ sơ đúng hạn, chiếm 98,59%; 451 hồ sơ chưa đúng hạn, chiếm 1,41%); 3.486 hồ sơ đang thực hiện (3.358 hồ sơ chưa đến hạn, chiếm 96,33%; 128 hồ sơ quá hạn, chiếm 3,67%). So với năm 2019 tỷ lệ giải quyết đúng hạn cao hơn (98,59% trong năm 2020 so với 95,27% trong năm 2019).

Chỉ số CCHC của Sở TN-MT đã có chuyển biển tích cực trong những năm gần đây và năm 2019 được xếp hạng 9/21 sở, ban, ngành (tăng 3 bậc so với năm 2018). Riêng chỉ số thành phần tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất (thuộc chỉ số PCI) tỉnh BR-VT năm 2019 (công bố năm 2020) được 6,95 điểm, xếp 31/63 tỉnh/thành cả nước và xếp 4/8 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ; so với năm 2018 tăng 0,54 điểm, tăng 5 bậc so với cả nước và tăng 2 bậc so với vùng Đông Nam Bộ (hơn Bình Thuận, Ninh Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai). Và đây là chỉ số thành phần tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất tỉnh BR-VT năm 2019 cao nhất trong các năm kể từ khi được tổ chức đánh giá PCI trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hải cho biết thêm, ngành TN-MT được chọn là 1 trong 7 lĩnh vực đầu tiên phải có trong mắt xích của “đô thị thông minh, chính quyền điện tử”. Vì vậy, năm 2021 sở sẽ đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và môi trường mạng mức độ 3, 4; triển khai thanh toán phí, lệ phí và các chi phí khác để người dân, DN thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành TN-MT, hoàn thành xây dựng và trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý tài nguyên, môi trường thông minh”.

Bài, ảnh: QUANG VŨ