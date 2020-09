Dễ dàng cập nhật thông tin đất đai nhờ ứng dụng công nghệ

Các ứng dụng trong quản lý đất đai như: Quản lý đất công; tra cứu thông tin quy hoạch; tra cứu thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… được Sở TN-MT liên tục đưa vào vận hành đã giúp người dân dễ dàng cập nhật thông tin đất đai, quy hoạch. Đây được xem là thành tựu nổi bật của ngành TN-MT trong việc cải cách hành chính, tăng chỉ số tiếp cận đất đai.

Người dân tra cứu thông tin đất đai trên máy tính có kết nối internet tại Sở TN-MT.

Chị Nguyễn Thu Hằng (378, Trương Công Định, TP. Vũng Tàu) cho biết, là nhà đầu tư bất động sản nên chị thường xuyên phải “soi” quy hoạch trước khi quyết định đầu tư một lô đất nào đó. Trước đây, mỗi lần “soi” quy hoạch chị thường phải mang hồ sơ lên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Phòng Quản lý Đô thị cấp huyện để tra cứu thông tin. Việc này rất mất thời gian và dễ đánh mất cơ hội đầu tư. “Nhưng hiện nay, nhờ ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch trên smartphone của Sở TN-MT, tôi chỉ việc đứng tại lô đất cần kiểm tra, ứng dụng sẽ định vị và cung cấp thông tin về quy hoạch lô đất đó (đất ở tại đô thị, đất nông nghiệp, đất quốc phòng...) có vướng quy hoạch dự án nào hay không. Nhờ đó, tôi đưa ra quyết định đầu tư nhanh hơn mà không cần phải chạy tới chạy lui các cơ quan chức năng”, chị Hằng nói.

Ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất cho phép người dân tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh trực tiếp bằng thiết bị di động, máy tính bảng… có kết nối internet. Ngoài app cài đặt trên thiết bị di động, ứng dụng này cũng được Sở TN-MT đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở ở địa chỉ http://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn.

Người dân, DN cũng có thể truy cập thông qua địa chỉ http://ungdungsotnmt.baria-vungtau.gov.vn/tracuugcn hoặc ứng dụng trên điện thoại di động tra cứu thông tin pháp lý của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ). Ứng dụng này nhằm tăng cường tiếp cận tính chính xác trong thông tin pháp lý về đất đai; chống làm giấy tờ nhà, đất giả, ngăn chặn các trường hợp giả mạo, lừa đảo trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Theo đó, ứng dụng sẽ truy vấn trong cơ sở dữ liệu địa chính và hiển thị kết quả các thông tin của sổ đỏ đã được cấp bao gồm: số hiệu, số seri, ngày ký, người ký, ngày trả, số vào sổ, thửa đất (tờ bản đồ)... giúp người dân và DN phát hiện sổ đỏ có hợp pháp hay không.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) TN-MT, cho biết, từ quý II năm 2019 đến nay, Sở TN-MT đã triển khai, đưa vào vận hành nhiều phần mềm, ứng dụng CNTT nhằm minh bạch thông tin đất đai, giúp người dân, DN, cơ quan nhà nước có thể dễ dàng tìm hiểu, giám sát. Cụ thể, ngoài 2 ứng dụng tra cứu quy hoạch sử dụng đất và tra cứu thông tin sổ đỏ, Sở cũng đã hoàn thiện dự án quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh. Người dân và DN có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, tra cứu về các thửa đất công trên địa bàn tỉnh thông qua phần mềm này trên trang thông tin điện tử của sở để tìm hiểu đầu tư và giám sát các quỹ đất công.

Ngoài những ứng dụng nêu trên, Trung tâm CNTT cũng đang xây dựng hệ thống ứng dụng theo dõi biến động thửa đất nhằm giám sát quyền sử dụng đất của cá nhân, tổ chức. Cơ chế hoạt động của ứng dụng này tương tự như hệ thống internet banking của ngân hàng. Bất cứ giao dịch nào liên quan đến thửa đất đều được tự động báo về số điện thoại của chủ sở hữu. Nhờ vậy, có thể tránh được những trường hợp sổ đỏ bị mang đi cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng trái phép mà chủ sở hữu không hề hay biết.

“Trung tâm đang xây dựng hệ thống ứng dụng cấp giấy sổ đỏ không biên giới tại một số khu vực đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính hoàn thiện. Theo đó, tổ chức, cá nhân có thể chọn nơi làm hồ sơ tại khu vực thuận tiện, nơi nào cảm thấy hài lòng khi thực hiện thủ tục cấp sổ mà không cần đến trực tiếp địa phương nơi có đất. Dự kiến tháng 11, hai ứng dụng này sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác”, ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu thông tin thêm.

Theo ông Lê Anh Tú, Chánh Văn phòng Sở TN-MT, nhờ tiến hành đồng bộ các giải pháp nên năm 2019, tỉnh BR-VT đứng thứ 16/63 tỉnh, thành cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Riêng chỉ số thành phần tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất tỉnh BR-VT đạt điểm cao nhất kể từ khi được tổ chức đánh giá PCI. Cụ thể, tỉnh đạt 6,95 điểm, xếp 31/63 tỉnh, thành cả nước và xếp 4/8 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ; so với năm 2018 tăng 0,54 điểm, tăng 5 bậc so với cả nước và tăng 2 bậc so với vùng Đông Nam Bộ.

Bài, ảnh: QUANG VŨ