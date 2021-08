Nhiều khách sạn tham gia đón khách "1 cung đường, 2 điểm đến"

Sở GT-VT đã có văn bản gửi các DN khai thác cảng biển trên địa bàn tỉnh giới thiệu danh sách các khách sạn đủ điều kiện phục vụ công nhân làm việc ở các cảng biển.

Nhân viên Khách sạn Kiều Anh bày trí tờ rơi hướng dẫn phòng dịch tại quầy lễ tân hướng dẫn du khách thực hiện.

Theo đó, tại TP.Vũng Tàu có 15 khách sạn, resort gồm: Vũng Tàu Intourco Resort, The Cap, Tháng Mười, Ngân hàng, Aquatel, Green, Anh Tuấn, Pullman Vũng Tàu, Thanh Bình, Summer, SK Legend, Vườn Phố, Lotus Vũng Tàu, Kiều Anh, Premier Pearl. Tại TX.Phú Mỹ có 5 khách sạn gồm: Golf Phú Mỹ, Sơn Thủy, An Hòa 1, An Hòa 2, Phương Thảo. TP.Bà Rịa có 4 khách sạn gồm: Galaxy I-II, Lệ Hoa, Bảo Ngọc.

Sở GT-VT đề nghị trên cơ sở danh sách trên, các DN khai thác cảng biển chủ động liên hệ bố trí nơi ở tập trung cho người lao động, đáp ứng phương châm “1 cung đường, 2 điểm đến”, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch và ổn định hoạt động kinh doanh. Mọi thắc mắc về cơ sở du lịch phục vụ lưu trú tập trung, đề nghị DN liên hệ Phòng Quản lý Phát triển Du lịch, Sở Du lịch - 02543 727 445, email: phongqlptdl.brvt@gmail.com.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA