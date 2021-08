Chia sẻ trách nhiệm xã hội, ổn định hoạt động

Tính đến nay, toàn tỉnh có 12 khách sạn phục vụ người cách ly tập trung tự nguyện có thu phí. Trong bối cảnh du lịch cả nước đứt gãy vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, việc các khách sạn tham gia vào chuỗi cung ứng cơ sở cách ly tập trung không chỉ khẳng định sự năng động xoay chuyển để duy trì hoạt động mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm chung tay phòng, chống dịch.

Thùng rác thải nguy hại được đặt trước các phòng của Khách sạn Cao Su.

DOANH THU, VIỆC LÀM ỔN ĐỊNH

Khách sạn Cao Su là một trong những khách sạn tiên phong tại BR-VT tham gia chuỗi khách sạn cách ly tập trung có thu phí. Ông Hoàng Xuân Lộc, đại diện khách sạn Cao Su chia sẻ, từ đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 xuất hiện khiến hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ đình trệ. Nhà hàng Sông Rạch Hào (QL51, khu phố 2, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa) và khách sạn Cao Su (108, Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) ông đang kinh doanh cũng không thoát khỏi cảnh ế ẩm, không có doanh thu, buộc phải cắt giảm nhân lực.

Để duy trì hoạt động, ông Lộc nhận phục vụ món ăn giao tận nhà, bán hải sản tươi sống, hải sản khô giao hàng tận nơi… nhưng sức mua rất thấp. Đúng lúc này, BR-VT có chủ trương vận động khách sạn làm nơi cách ly có trả phí dành cho chuyên gia, kỹ sư nước ngoài vào Việt Nam và người Việt Nam hồi hương. “Tháng 4/2020, tôi quyết định đăng ký khách sạn Cao Su làm nơi cách ly có thu phí”, ông Lộc nhớ lại.

Bác sĩ Trần Mỹ Hạnh, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu hướng dẫn cách mặt bảo hộ cho nhân viên Khách sạn P&T.

Để đáp ứng yêu cầu làm cơ sở cách ly, ông Lộc phải đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, tuyển dụng và tập huấn nhân sự theo đúng hướng dẫn từ cơ quan y tế. Bù lại, nguồn khách có đều, doanh thu cũng ổn định. Nhận thấy lối đi mới này còn tiềm năng, ông tiếp tục thuê thêm 3 khách sạn khác làm khu cách ly tập trung gồm: Minh Đạm (thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ); Hà Sơn (788, đường 30/4, phường 11, TP. Vũng Tàu) và Sun and Sea Leisure (01, Lô A Lê Hồng Phong nối dài, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu).

Hiện nay, với 4 khách sạn cách ly, ông Lộc tạo việc làm cho 200 lao động với mức thu nhập thấp nhất 12 triệu đồng và cao nhất trên 40 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, ông còn tích cực hỗ trợ địa phương cung cấp miễn phí phòng cho lực lượng tuyến đầu có liên quan đến các chuỗi lây nhiễm cách ly theo quy định; đồng thời tặng 1.000 phần quà cho người lao động nghèo tại TP. Bà Rịa.

Khách sạn Ibis Styles (117 Thùy Vân, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) vừa được UBND tỉnh cho phép làm cơ sở cách ly tập trung cho người tự nguyện vào cuối tháng 7. Ông Mathew Le Besg, Tổng quản lý khách sạn Ibis Styles cho biết: “Khách sạn Ibis Styles nằm trong chuỗi khách sạn quốc tế của tập đoàn Accor tại Việt Nam với tiêu chuẩn 3 sao, 223 phòng. Tham gia làm cơ sở cách ly y tế có thu phí, chúng tôi mong muốn giảm bớt áp lực cho các khu cách ly tập trung do nhà nước quản lý, đồng thời đáp ứng nhu cầu của phân khúc khách tầm trung”.

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ CẢ MINH BẠCH

Theo Sở Du lịch, toàn tỉnh có 12 khách sạn cách ly cho người tự nguyện có trả phí với hơn 900 phòng và sức chứa trên 1.500 người. Các khách sạn cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng, uy tín, giá cả công khai minh bạch như một cách quảng bá thương hiệu du lịch BR-VT. Ông Lương Ngọc Hùng, Giám đốc Khách sạn P&T cho hay, trang thiết bị y tế, nguyên liệu, thực phẩm đầu vào khan hiếm và giá rất cao, song khách sạn xác định đây là cách chung tay cùng tỉnh san sẻ trách nhiệm phòng chống dịch. Do vậy, khách sạn cam kết đưa những dịch vụ tốt nhất để phục vụ khách tốt nhất.

Giá bán phòng được các khách sạn công khai trên trang web, hệ thống quảng bá, các kênh truyền thông chính thức của tỉnh, với mức thấp nhất là 1,5 triệu đồng/phòng 1 người, cao nhất 5,9 triệu đồng/phòng 1 người.

Ghi nhận tại các khách sạn cách ly, công tác kiểm soát an ninh rất nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn cho những người tham gia làm nhiệm vụ, người cách ly và người từ bên ngoài. Bên ngoài khuôn viên các khách sạn trên đều có hàng rào khoanh vùng. Lực lượng quân sự, công an được bố trí 2 vòng, trực 24/24 cả bên trong và bên ngoài để “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Nhân viên y tế túc trực kiểm tra thân nhiệt, theo dõi sức khỏe người được cách ly. Nhân viên khách sạn phụ trách giao thức ăn, vệ sinh, bảo trì trang thiết bị, sẵn sàng hỗ trợ khi khách yêu cầu trợ giúp. Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, toàn bộ quy trình đón tiếp, kiểm tra y tế, phục vụ ăn ở đều khép kín và chặt chẽ, hạn chế thấp nhất nguy cơ. Đến nay sau hơn 1 năm vận hành, các khu cách ly tập trung có trả phí chưa xảy ra bất cứ sự cố đáng tiếc nào.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, trong bối cảnh du lịch cả nước đóng băng, việc các khách sạn tham gia cung cấp cơ sở cách ly phòng dịch thể hiện trách nhiệm sẻ chia, giảm bớt gánh nặng cho các khu cách ly nhà nước, đóng góp chung trong công tác phòng, chống dịch và tạo công ăn việc làm cho người lao động. Đây cũng là tiền đề để ngành du lịch sẵn sàng đón khách quốc tế theo đường “Hộ chiếu vắc xin” khi Chính phủ cho phép. “Sở Du lịch sẽ tiếp tục làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố vận động thêm khách sạn đăng ký tham gia làm cơ sở cách ly tập trung. Ngoài ra, quá trình các khách sạn phục vụ khách cách ly, Sở cũng sẽ giám sát hoạt động nhằm đảm bảo quy trình phòng, chống dịch, phục vụ khách được chặt chẽ, an toàn”, ông Trịnh Hàng nói.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA