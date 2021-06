Vì an toàn cho cả chủ và khách

Không chỉ đánh giá mức độ an toàn phòng dịch, app “Du lịch Việt Nam an toàn” còn có công cụ thu nhận bình xét, phản hồi từ du khách. Theo đó, mọi thắc mắc, phản ánh của du khách sẽ được tiếp nhận xử lý kịp thời nhằm chấn chỉnh, đẩy lùi những hành vi xấu xí, xây dựng hình ảnh du lịch an toàn đúng nghĩa.

Từ đầu tháng 6, khách sạn Bella Vita đã tạm ngưng hoạt động ngưng việc đánh giá an toàn phòng dịch trên hệ thống safe.tourism.com.vn vẫn được thực hiện. Trong ảnh: Khách làm thủ tục nhận phòng tại khách cuối giữa tháng 5.

BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA DU KHÁCH

App “Du lịch Việt Nam an toàn” được Tổng cục Du lịch công bố chính thức vào ngày 10/10/2020, trong chương trình kích cầu du lịch nội địa giai đoạn 2 với chủ đề “Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn”. Giao diện app có các thư mục như bản đồ, điểm check in, hệ thống cơ sở lưu trú, công ty lữ hành và các công cụ tiện ích như giới thiệu điểm đến, thắng cảnh các vùng miền, mua sắm… Đây là công cụ hỗ trợ hữu ích đối với khách du lịch trong bối cảnh dịch bệnh, giúp du khách lựa chọn những dịch vụ đáp ứng tiêu chí an toàn phòng dịch và uy tín được Tổng cục Du lịch xác nhận trên hành trình trải nghiệm, khám phá mọi điểm đến trên đất nước Việt Nam nhờ tính năng quét mã QR để kiểm tra.

App trên cũng cho phép khách du lịch và đơn vị cung cấp dịch vụ trực tiếp tương tác với nhau trên hệ thống để kiểm tra thông tin, mức độ an toàn theo các tiêu chí đã đăng ký. Du khách gửi đánh giá, nhận xét về dịch vụ được định danh, đơn vị cung ứng dịch vụ xác thực nên có thể loại trừ các trường hợp đánh giá ảo.

Đầu tháng 5 vừa qua, Tổng cục Du lịch còn kết nối liên thông với hệ thống thông tin nghiệp vụ của Tổng cục Quản lý Thị trường. Theo đó, khi thu nhận phản ánh của khách du lịch qua app, Tổng cục Du lịch và Tổng cục Quản lý thị trường sẽ phối hợp kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy trình nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách, tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh. Bên cạnh đó, những vấn đề liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng, lừa đảo, ép giá, quảng cáo không đúng thực tế, mất vệ sinh an toàn thực phẩm… du khách gặp phải trong hành trình du lịch và phản ánh qua app cũng sẽ được nắm bắt xử lý nhanh chóng nhằm mục tiêu lành mạnh hóa thị trường du lịch trong nước, nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín du lịch Việt Nam.

CHƯA NHIỀU CƠ SỞ QUAN TÂM

Tổng cục Du lịch sẽ duy trì vận hành và liên tục cập nhật thông tin, nâng mức độ an toàn cho Việt Nam trong và hậu dịch để phục vụ cho chiến dịch quảng bá kích cầu du lịch nội địa và chờ đón ngày mở cửa trở lại thị trường du lịch quốc tế. Tổng cục Du lịch khuyến khích tất cả cơ sở lưu trú, điểm cung ứng dịch vụ cần đăng ký “Điểm đến đáp ứng các biện pháp bảo đảm an toàn” tại địa chỉ http://safe.tourism.com.vn/dangky. Hàng ngày các cơ sở dịch vụ duy trì đánh giá an toàn phòng dịch vào hệ thống trên làm dữ liệu đầu vào phục vụ việc truy cập app.

Hướng dẫn đăng ký “Điểm đến đáp ứng các biện pháp bảo đảm an toàn” áp dụng cho cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ, khu, điểm du lịch Các cơ sở truy cập địa chỉ http://safe.tourism.com.vn và làm theo hướng dẫn để đăng ký, tự đánh giá an toàn COVID-19. Khi đăng ký thành công và đăng nhập vào tài khoản của cơ sở trên hệ thống sẽ có một mã QR để cơ sở in ra, dán ở những địa điểm thuận tiện, dễ quan sát như lễ tân, quầy thu ngân, cửa ra vào... Mỗi ngày cơ sở tự đánh giá an toàn phòng dịch 1 lần bằng cách đối chiếu biện pháp phòng dịch tại cơ sở rồi điền vào bảng an toàn phòng dịch với 15 tiêu chí.



Đại diện nhiều DN nhận xét, trải qua suốt năm 2020 du lịch phập phù vì dịch bệnh, song cứ sau mỗi lần dịch được kiểm soát tốt nhu cầu đi du lịch lại tăng cao, du lịch nội địa bùng nổ. Đạt được thành quả đó là nhờ Việt Nam dập dịch hiệu quả kết hợp quảng bá tốt hình ảnh an toàn sau dịch. Theo bà Hoàng Vân, phụ trách nhân sự khách sạn Bella Vita (thuộc Công ty TNHH Hải Hân, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ), app “Du lịch Việt Nam an toàn” thực ra là một hình thức quảng bá độ an toàn thông qua việc tự đánh giá các tiêu chí phòng dịch của từng cơ sở lưu trú. “Nhiều cơ sở phòng dịch chặt chẽ sẽ tạo ra điểm đến an toàn. Luôn an toàn và sẵn sàng chào đón du khách thì chắc chắn du lịch BR-VT sẽ bùng nổ ngay khi các hoạt động kinh tế - xã hội trở về nhịp thường ngày khi dịch lắng. Do vậy, dù hiện tại khách sạn đã tạm ngưng hoạt động nhưng hàng ngày chúng tôi vẫn đều đặn đánh giá an toàn phòng dịch trên hệ thống safe.tourism.com.vn”, bà Hoàng Vân cho hay.

Dù mang ý nghĩa hết sức to lớn, nhưng số lượng DN tham gia đánh giá an toàn phòng dịch chưa nhiều. Tổng cục Du lịch thống kê cả nước hiện có hơn 9.000/30.000 cơ sở lưu trú du lịch (hơn 30% tổng số cơ sơ sở lưu trú cả đang hoạt động và tạm dừng hoạt động) đã tự đánh giá an toàn. Riêng BR-VT mới chỉ có 240/1.280 cơ sở lưu trú đăng ký.

Tải và sử dụng app “Du lịch Việt Nam an toàn” dành cho khách du lịch: Bước 1: Tải về điện thoại và cài đặt ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” đã có trên App Store (bản cập nhật dành cho hệ điều hành iOS 3.8) và CH Play (bản cập nhật dành cho hệ điều hành Android 45.0). Bước 2: Đăng nhập bằng số điện thoại. Bước 3: Từ Trang chủ bấm chọn mục “Check-in” và quét mã QR của cơ sở lưu trú du lịch. Nếu check-in lần đầu tiên tại cơ sở, chọn “Đồng ý” và quét lại mã QR. Bước 4: Chọn “Chi tiết” và tiếp tục chọn “Đánh giá” để đánh giá việc thực hiện các tiêu chí an toàn COVID-19. Bước 5: Sau khi đánh giá xong, du khách ấn vào “Xác nhận” và hệ thống sẽ tự động phân hạng cơ sở từ mức 1-5 (mức 5 là tốt nhất).



Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch, theo chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL, việc đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 là một yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Do vậy, Sở Du lịch kêu gọi các DN, cơ sở kinh doanh tự giác chấp hành. Sở sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát kết hợp tuyên truyền tổng thể các biện pháp phòng dịch.

