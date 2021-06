Những thành phố đáng sống nhất thế giới

Theo bảng xếp hạng do tổ chức Economist Intelligence Unit (EIU) công bố ngày 9/6, thành phố Auckland của New Zealand trở thành thành phố đáng sống nhất trên thế giới trong năm 2021, tiếp theo là: Osaka (Nhật Bản), Adelaide (Australia), Wellington (New Zealand), Tokyo (Nhật Bản), Perth (Australia), Zurich (Thụy Sĩ), Geneva (Thụy Sĩ), Melbourne (Australia), Brisbane (Australia).

Thành phố Auckland (New Zealand).

Thành phố Auckland của New Zealand đứng đầu trong bảng xếp hạng các thành phố đáng sống nhất năm 2021 của The Economist Intelligence Unit nhờ thành công trong việc ngăn chặn đại dịch COVID-19 nhanh chóng, cho phép các hạn chế được dỡ bỏ sớm. “Auckland vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ cách tiếp cận thành công trong việc ngăn chặn đại dịch COVID-19, cho phép xã hội mở cửa và thành phố đạt điểm cao”, EIU thông tin với Reuters.

Theo EIU, có được điều này là do thành công của các nước trong việc đối phó với dịch COVID-19, cho phép các trường học, nhà hát, nhà hàng và các điểm tham quan văn hóa khác vẫn mở cửa trong thời gian EIU thực hiện khảo sát từ ngày 22/2 đến ngày 21/3/2021. Bảng xếp hạng của EIU-đánh giá 140 thành phố trên thế giới dựa trên hơn 30 yếu tố định tính và định lượng gồm 5 hạng mục chính: ổn định, chăm sóc sức khỏe, văn hóa và môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

Đáng chú ý, thủ đô Vienna của Áo không có mặt trong top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới, mà đứng ở vị trí thứ 12. Thành phố này trước đó liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng kể từ năm 2018. Như vậy, năm nay, châu Âu chỉ có 2 đại diện trong Top 10 thành phố đáng sống nhất là Zurich và Geneva, đều ở Thụy Sĩ, với vị trí lần lượt là thứ 7 và thứ 8. Lý do mà EIU đưa ra là khả năng ứng phó đại dịch COVID-19 của “Lục địa già” bị đánh giá thấp hơn khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Do đại dịch, EIU đã bổ sung thêm các chỉ số mới như: sự căng thẳng về nguồn lực chăm sóc sức khỏe cũng như các hạn chế xung quanh các sự kiện thể thao, giải trí, nhà hàng và trường học.

Lần gần nhất EIU tổ chức xếp hạng là vào năm 2019. Bảng xếp hạng năm 2020 không được thực hiện do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Dưới đây là top 5 thành phố đáng sống nhất thế giới.

Auckland (New Zealand)

Được mệnh danh là thành phố của những cánh buồm, Auckland vừa mang dáng vẻ hiện đại của kiến trúc châu Âu, lại vừa mang nét hoang sơ của đồi núi, rừng rậm. Không chỉ thế, Auckland được thiên nhiên ưu ái với những cánh rừng thời tiền sử, những bãi biển cổ xưa mênh mông, những đỉnh núi tuyết trắng, đặc biệt là nền văn hóa Maori hấp dẫn… Những điều này đã thực sự biến New Zealand trở thành một điểm đến đáng mơ ước đối với dân du lịch. So với các thành phố khác Auckland có mật độ dân số tương đối thấp, do đó, thành phố Auckland sạch sẽ và ít bị ô nhiễm. Có rất nhiều danh lam thắng cảnh, công viên và những mảng xanh góp phần làm cho cảnh quan thành phố thêm sinh động. Ngoài ra, nơi đây còn là trung tâm của những hoạt động văn hóa, những buổi biểu diễn âm nhạc, những phòng tranh nghệ thuật hay các hệ thống bán lẻ và giải trí chất lượng cao.

Osaka (Nhật Bản)

Osaka-đơn vị hành chính cấp 1 của Nhật Bản, đang nổi lên là một trung tâm kinh tế sánh ngang tầm Tokyo. Osaka nổi tiếng với sự đa dạng và thú vị, từ ngôn ngữ địa phương độc đáo cho tới ẩm thực. Được biết đến là thành phố của những thương nhân từ xa xưa, đây là thành phố luôn tràn đầy năng lượng và sôi động. Osaka có một trong những viện hải dương học lớn nhất thế giới và nhiều địa điểm nổi tiếng như: Công viên giải trí Universal Studios Japan, khu giải trí Dotonbori.

Adelaide (Australia)

Thành phố từng được biết đến với tên gọi “thành phố buồn ngủ”, nhưng hãy bỏ quên cái tên đó đi bởi Adelaide đang chuyển mình, trở thành thành phố đáng sống nhất tại Australia, với những công trình kiến trúc bằng đá từ thời thuộc địa, những lễ hội sôi động, những công viên rộng lớn và đại lộ văn hóa North Terrace…

Adelaide là một thành phố nhỏ cạnh biển với nhiều nhà thờ, công trình kiến trúc đá cùng với hàng loạt công viên thơ mộng-di sản lãng mạn của giai đoạn đầu lịch sử. Về phía Nam, Adelaide giáp với Nam Đại Dương mênh mông trong khi phía Bắc là những ngọn đồi, núi trù phú trải dài đến tận miền Trung đất đỏ của Australia. Nằm ngay bên bờ sông Torrens, Adelaide chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa cuộc sống nhộn nhịp của một thành phố lớn và vẻ đẹp hoàn hảo núi, đồi.

Wellington (New Zealand)

Wellington là thủ đô nước New Zealand, nằm ở phía đảo Bắc. Thủ đô Wellington chính là nơi tập trung trụ sở chính phủ, trung tâm ngoại giao; trung tâm nghệ thuật và văn hóa New Zealand. Với vị trí thuận lợi nằm giữa bến cảng rộng lớn với những gam màu xanh của cây cối và nhiều bãi biển xinh đẹp.

Chính vì thế mà thủ đô này là một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn. Cùng với đó là ở thủ đô Wellington có nền khí hậu vô cùng ôn hòa; dễ chịu với 2 mùa là mùa hè và mùa đông. Với mùa hè không quá nóng và mùa đông không quá lạnh.

Tokyo (Nhật Bản)

Tokyo là trung tâm hành chính của Nhật Bản và là trung tâm hành chính lớn của thế giới, là 1 trong 3 trung tâm kinh tế toàn cầu cùng với New York (Mỹ) và London (Anh). Tokyo được xếp hạng bởi Economist Intelligence Unit là thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới trong 14 năm liền cho đến năm 2006.

THU HẰNG