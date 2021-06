Đồng lòng gỡ khó cho du lịch

Theo thống kê của Sở Du lịch, trong tháng 5, BR-VT đón 100.967 lượt khách, giảm 39,32% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 69.692 lượt, giảm 26,59% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 348 tỷ đồng, giảm 18,16% so với tháng cùng kỳ.