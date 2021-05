Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp những ngày gần đây đang tác động xấu đến ngành du lịch. Khách huỷ dịch vụ đã đặt ngày càng nhiều. Mùa du lịch hè đầy kỳ vọng một lần nữa trước nguy cơ “đứng yên”. Thế nhưng, trong “khoảng lặng” không mong muốn đó, ngành du lịch tiếp tục ưu tiên phòng dịch, đặc biệt tập trung sàng lọc kỹ nguồn khách đầu vào nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng.

BR-VT vẫn đón khách du lịch nhưng kiểm soát, sàng lọc kỹ nguồn khách đầu vào. Trong ảnh: Nhân viên Minera Binh Chau đo kiểm tra thân nhiệt du khách.

KHÁCH Ồ ẠT HUỶ DỊCH VỤ

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp vào đúng thời điểm vàng của du lịch nội địa khiến thị trường du lịch tiếp tục khó khăn. Cho đến lúc này, BR-VT vẫn là điểm đến an toàn. Thế nhưng, việc các tỉnh, thành như Hà Nam, Yên Bái, Vĩnh Phúc, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Thái Bình, Đồng Nai xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đã khiến du khách lo lắng. Nhiều tour khách đoàn dự kiến về BR-VT nghỉ dưỡng trong tháng 5 và tháng 6 đã xác nhận hủy dịch vụ. Một số đoàn đang trong quá trình thương thảo dịch vụ cho kỳ du lịch hè cũng tạm ngưng chờ tình hình.

Bà Trương Kim Cúc, Phó Giám đốc điều hành Vietsovpetro Resort cho biết, ngay trong kỳ nghỉ lễ 30/4 đã có 3 đoàn khách với số lượng gần 250 người đề nghị hủy chuyến du lịch kết hợp hội thảo dự kiến diễn ra giữa tháng 5. Ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30/4, đơn vị tiếp tục nhận được 2 email hoãn chuyến du lịch của 2 đoàn khách và tình hình ngày càng theo chiều hướng tăng dần. “Đến thời điểm này, 80% khách đoàn đã xác nhận hủy tour du lịch trong tháng 5”, bà Cúc cho hay.

Ông Hoàng Văn Thiện, Phó Giám đốc cụm khách sạn Palace - Grand - Rex (thuộc OSC Việt Nam) cũng cho biết, 2 đoàn khách với số lượng 68 phòng dự kiến lưu trú kết hợp tổ chức hội nghị vào ngày 8/5 đã gửi thư dừng du lịch. Bên cạnh đó, 2 tiệc cưới tổ chức ngày 7 và 8/5 tại cụm khách sạn trên cũng phải điều chỉnh giảm bớt lượng khách. Trong vòng 5 ngày (từ 1 đến 5/5), đơn vị thất thu hơn 150 triệu đồng vì khách hủy dịch vụ.

Theo lịch trình đã được khách đặt, trong tháng 5, ngày nào khách sạn Pullman Vũng Tàu cũng có 1 đoàn khách MICE nghỉ dưỡng kết hợp tổ chức hội nghị với số lượng từ 500-600 khách/đoàn. Bên cạnh đó, khách gia đình, nhóm nhỏ đặt cọc phòng nghỉ cuối tuần cũng khá nhiều, ước tính công suất bình quân tháng 5 của khách sạn đạt hơn 60%. Thế nhưng chỉ sau 1 tuần đầu tháng 5 dịch COVID-19 lan rộng ở một số tỉnh, thành trong nước, toàn bộ lịch sự kiện đều dừng lại. Đại diện khách sạn cho hay, dù chưa thống kê được mức thiệt hại cụ thể, nhưng chắc chắc con số sẽ rất lớn.

Ở mảng lữ hành, tình hình cũng tương tự. Ở hầu hết các DN lữ hành đều ghi nhận yêu cầu hủy tour từ những đoàn khách khởi hành trong tháng 5 đi các tỉnh phía Bắc và miền Trung. Tour biển đảo đi Phú Quốc, Nha Trang, Côn Đảo vẫn được giữ theo kế hoạch. Tuy nhiên, các DN đều đang theo dõi chặt diễn biến của dịch, nếu tình hình phức tạp hơn có thể phải chủ động dừng tour chứ không đợi khách đề nghị.

KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ

Chính phủ đang quyết liệt truy vết, cách ly, khoanh vùng có dịch trong cộng đồng, đồng thời khuyến khích người dân nêu cao cảnh giác, hạn chế tập trung đông người, bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Về phía ngành du lịch, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong và sau lễ 30/4, Sở Du lịch liên tục nhắc nhở các cơ sở kinh doanh lưu trú, điểm đến du lịch nâng cao hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch, trong đó yêu cầu khách thực hiện nghiêm túc, trung thực khai báo y tế để sàng lọc nguồn khách ngay từ đầu vào.

Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch, với lợi thế biển và khoảng cách gần TP. Hồ Chí Minh, qua các đợt bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng trong năm 2020 đã chứng minh BR-VT luôn thu hút khách, nhất là phân khúc khách nghỉ dưỡng tránh dịch từ khu vực Đông Nam Bộ. Hiện nay, du lịch sắp bước vào mùa hè. Với hình ảnh an toàn và những nỗ lực phòng dịch đang triển khai, BR-VT chắc chắn sẽ được du khách tin tưởng chọn làm điểm nghỉ dưỡng mùa hè. Do vậy, Sở Du lịch tiếp tục yêu cầu toàn ngành thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Các DN du lịch đẩy mạnh tuyên truyền để du khách đến BR-VT cùng chung tay phòng dịch giữ BR-VT an toàn; đồng thời theo dõi sát diễn biến và chỉ đạo phòng dịch từ Chính phủ và BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh để có giải pháp kịp thời trong kinh doanh, tiếp đón khách an toàn. “Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị các địa phương du lịch trọng điểm phối hợp tăng cường giám sát, nhắc nhở các cơ sở phục vụ khách du lịch không chủ quan, lơ là phòng dịch”, ông Trịnh Hàng nói.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA