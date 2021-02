Bùng nổ lượng khách đổ về du Xuân

Ngay sau khi BR-VT khôi phục trạng thái bình thường mới, du lịch đón tín hiệu lạc quan hẳn. Từ điểm tham quan, bãi tắm đến khách sạn, nhà hàng, quán xá tấp nập khách vào ra. Song song với đón tiếp và phục vụ khách, công tác phòng và theo dõi diễn biến dịch tiếp tục được ngành du lịch thực hiện chặt chẽ.

Du khách tắm biển, chụp hình lưu lại khoảnh khắc kỳ nghỉ hiếm hoi trong năm tại Bãi Sau (TP. Vũng Tàu).



9 giờ sáng Chủ nhật (28/2), cung đường lên Ngọn Hải Đăng (Núi Nhỏ, TP. Vũng Tàu) rộn rã, đông đúc. Từng hàng dài xe máy, ô tô nối đuôi nhau chậm rãi “leo” đến đích. Việc di chuyển đôi lúc gặp khó khăn do kẹt xe, nhưng không nhiều người tỏ vẻ khó chịu mà vẫn tươi vui, háo hức. Đến địa điểm “cây bông gòn” và giàn hoa giấy ven đường, nhiều bạn trẻ không quên dừng lại “check in”. DU KHÁCH YÊN TÂM KHI ĐẾN BR-VT

Đại diện Lightroom Coffee (nằm trên đường Hải Đăng) cho biết, sau Tết ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách đến quán giảm hẳn. Thế nhưng, hơn 1 tuần nay, tình hình kinh doanh khởi sắc hơn. Một số ngày trong tuần, quán kín chỗ vào buổi chiều tối. Ngoài người dân địa phương, rất đông du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương lên Ngọn Hải Đăng rồi ghé quán thư giãn, ngắm Bãi Trước. “Lượng khách tăng dần, có thể do nước ta khoanh vùng dập dịch quyết liệt, phía Nam không có ca nhiễm mới. Bên cạnh đó, nhiều du khách tin tưởng khí hậu, điều kiện tự nhiên và công tác phòng dịch của tỉnh sẽ chặn đứng nguy cơ COVID-19 xuất hiện”, đại diện Lightroom Coffee cho hay.

Không chỉ đường lên Ngọn Hải Đăng, từ Bãi Trước đến Bãi Dâu, những địa điểm có cảnh đẹp, đáp ứng trào lưu tham quan, chụp ảnh tương tác trên mạng xã hội như: Công viên Bãi Trước, Đường tranh Bích Họa, Hồ Mây Park… đều nườm nượp xe cộ và người đến “check-in”. Anh Nguyễn Hoàng Minh (đến từ Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, dù hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm với dịch COVID-19, nhưng anh vẫn quyết định đưa gia đình tới Vũng Tàu du lịch vì tin tưởng đây là vùng an toàn. “Qua các phương tiện thông tin, tôi được biết BR-VT chưa có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Địa phương cũng kiểm soát chặt dòng người ra vào nhằm sàng lọc, ngăn dịch từ xa. Do đó, tôi đưa gia đình về Vũng Tàu nghỉ ngơi, tận hưởng khí hậu trong lành trước khi các con trở lại trường”, anh Minh nói.

Các bãi tắm cũng “phủ kín” người, nhất là vào buổi sáng và cuối chiều khi nắng dịu dần. Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ Du lịch TP. Vũng Tàu cho biết, lượng khách đến các bãi biển cuối tuần qua đông hơn so với tuần đầu sau Tết. Để bảo đảm an ninh, an toàn, đơn vị vẫn phối hợp với Công an thành phố, các phường tổ chức tuần tra, nhắc nhở người tắm biển giữ khoảng cách; đồng thời, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Các bãi biển thuộc các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc cũng thu hút nhiều khách nghỉ dưỡng tại các resort, KDL. Hoạt động tắm biển, thư giãn, vui chơi khá nhộn nhịp. Đáng chú ý, thời tiết nắng nóng, mặt biển lặng sóng, nước trong xanh càng ủng hộ cho người dân và du khách về biển giải nhiệt.

CHỦ YẾU KHÁCH GIA ĐÌNH

Khách về BR-VT đông, hàng quán, cơ sở lưu trú nhờ vậy cũng “ăn nên làm ra”. Trưa và chiều tối, các trục đường chính, tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn tại TP. Vũng Tàu như: Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Trần Phú… trở nên sôi động. Đông khách nhất là các địa điểm bán đặc sản như: hải sản, bánh khọt, lẩu cá đuối. Trước các hàng quán, ô tô gia đình, xe máy đậu kín bãi.

Đi du lịch trong bối cảnh ưu tiên phòng dịch, du khách chọn những resort, khách sạn sát biển, thoáng đãng, không khí trong lành. Do đó, những điểm nghỉ dưỡng sát biển, căn hộ cho nhóm khách gia đình đạt công suất tốt. Đại diện nhiều cơ sở lưu trú cho biết, công suất phòng 2 ngày cuối tuần qua tăng đáng kể. Ông Đỗ Tiến Lợi, Phó Giám đốc Khách sạn Green cho biết, công suất phòng bình quân từ Tết đến nay đạt 75%, riêng cuối tuần qua là 100%. Tuy nhiên, khách chỉ lưu trú 1 đêm, chủ yếu là gia đình hoặc nhóm bạn. 2 ngày cuối tuần, Thùy Dương Resort chỉ đạt 70% trên tổng số 199 phòng. Khách không đặt dịch vụ trước mà chỉ báo 1-2 tiếng trước khi đến.

Ông Trần Bá Việt, Trưởng phòng VH-TT TP.Vũng Tàu nhận xét, so với 10 ngày sau Tết, tình hình du lịch tuần cuối rồi khởi sắc thấy rõ. Nguyên nhân khách về BR-VT đông hơn là do khâu kiểm soát, phòng dịch của BR-VT chặt, được du khách tin tưởng đưa gia đình đến du xuân bù. Bên cạnh đó, tuần qua cũng là tuần nghỉ cuối cùng trước khi HS đi học trở lại; thời tiết toàn miền Nam nắng nóng… là những yếu tố hút khách về BR-VT nghỉ dưỡng, giải nhiệt. “Song so với cùng kỳ, toàn khối kinh doanh khách sạn, resort, nhà hàng đều sụt giảm lượng khách, doanh thu, nhất là doanh thu mảng ăn uống”, ông Việt nói.

Theo ông Hoàng Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, khảo sát từ các DN hội viên, lượng khách, công suất phòng vẫn rất thấp, chỉ đạt khoảng 20% trong tuần, cuối tuần tốt hơn, đạt 60-70%. Hiện nay, phân khúc khách hủy, hoãn du lịch trong dịp Tết đang khởi động trở lại nhưng chủ yếu là khách cá nhân, gia đình, nhưng kỳ vọng đột phá rất khó vì khách nội địa phải tập trung cho con quay lại trường sau thời gian nghỉ dài; các công ty, xí nghiệp thắt chặt chi tiêu du lịch hơn và quan trọng hơn tất cả đều phụ thuộc vào diễn biến dịch COVID-19. “Song song với phòng dịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh tiếp tục vận động các DN năng động xây dựng nhiều gói kích cầu, giảm giá, tặng thêm dịch vụ; tham gia các chương trình quảng bá chung của du lịch Việt Nam, vùng Đông Nam bộ và các tỉnh, thành đã ký kết hợp tác để tăng sức lan tỏa du lịch BR-VT an toàn; đồng thời tập trung tiếp thị, chăm sóc những khách hàng, thị trường truyền thống”, ông Linh cho hay.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA