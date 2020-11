Lữ hành Saigontourist giảm giá nhiều tour trong nước

Đại diện lữ hành Saigontourist cho biết, từ ngày 18 đến ngày 21/11, đơn vị này sẽ tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM 2020 tại Hà Nội.

Cũng trong khoảng thời gian trên, khách mua tour du lịch trong nước trọn gói tại hội chợ hoặc trên trang web www.saigontourist.net được giảm đến 70% giá tour. Cụ thể, các chùm tour giảm giá gồm: Khám phá non sông Việt Nam (từ 1 đến 3 ngày) với các điểm đến Chùa Tam Chúc, KDL Tràng An, Hạ Long, Lào Cai, Sapa, Hà Giang, giá từ 249.000 đồng đến 2,65 triệu đồng/khách; chùm tour Giáng Sinh và Năm mới khởi hành từ 20/12 đến 1/1 các điểm đến Chùa Bái Đính, Hà Giang, Sapa, miền Tây, Nha Trang, Đà Lạt, giá từ 850.000 đồng đến 5,99 triệu đồng/khách. Dịp này, lữ hành Saigontourist kết hợp với hàng không Vietnam Airlines đưa du khách tham quan các tuyến như Đà Nẵng - Hội An- Bà Nà (4 ngày), Nha Trang- Dốc Lết- Vinwonders (4 ngày), Nha Trang - Đà Lạt (5 ngày) với mức giá tour đã giảm còn từ 4,290 triệu đồng/khách.

Ngoài ra, đối với các chùm tour đi Ba Bể - Bản Giốc, Phú Thọ, Phú Quốc, Côn Đảo, Đà Lạt (3 - 4 ngày) nghỉ dưỡng tại hệ thống khách sạn Saigontourist Group sẽ được giảm đến 30% giá tour trọn gói, với mức giá còn từ 3,15 triệu đồng đến 6,099 triệu đồng/khách; chùm tour liên kết các tỉnh Đông Nam Bộ & Đồng bằng Sông Cửu Long (2 đến 4 ngày), giá từ 2,950 triệu đồng/khách.

ĐAN CHÂU