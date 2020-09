Huế xây dựng "Bản đồ du lịch an toàn"

Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế đang xây dựng công cụ “Bản đồ Du lịch Huế an toàn” (Hue Blue Map) để tổng hợp, chỉ dẫn các điểm đến, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch đã đảm bảo các yếu tố an toàn theo đúng nội dung các bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh để phục vụ người dân và du khách.

Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá này sẽ giúp DN trong ngành du lịch có thêm công cụ hữu ích trong công tác quản lý rủi ro, phòng ngừa lây nhiễm trong tình hình ứng phó dịch COVID-19. Từ đó, các DN du lịch đủ điều kiện bảo đảm an toàn có thể duy trì hoạt động, vừa chống dịch hiệu quả.

Cụ thể, thang điểm chấm cho tiêu chí an toàn được nới rộng từ mức 50 điểm đến 100 điểm với 3 mức độ từ An toàn cao (mức 1), An toàn khá tốt (mức 2) và An toàn cơ bản (mức 3). Các DN đạt thang điểm này được phép hoạt động trong thời điểm dịch bệnh đang được cơ bản khống chế hiện nay và tùy theo tình hình phòng chống dịch theo thực tế, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh sẽ có thông báo mức độ an toàn cho phép các DN du lịch dịch vụ được hoạt động.

Đồng thời đề nghị người lao động tại các đơn vị hoạt động lĩnh vực du lịch và du khách đến Huế cài đặt phần mềm Bluezone - ứng dụng hỗ trợ phát hiện truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên điện thoại thông minh, nhằm bảo đảm công tác kiểm soát dịch bệnh tối ưu...

XUÂN NGUYỄN