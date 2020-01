Sẵn sàng đón khách du xuân

Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, BR-VT đã có kế hoạch quản lý chất lượng dịch vụ du lịch cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ du khách vui chơi, thưởng lãm. Phóng viên Báo BR-VT đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch về công tác chuẩn bị đón du khách dịp này.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh BR-VT.

•Phóng viên: Thưa ông, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay sẽ kéo dài 7 ngày, theo như dự đoán, lượng du khách có thể sẽ đổ về BR-VT khá đông, ngành du lịch đề ra những giải pháp gì nhằm mang đến kỳ nghỉ vui tươi, an toàn cho du khách?

- Ông Trịnh Hàng: Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cả nước được nghỉ 7 ngày. Dự báo BR-VT vẫn tiếp tục là một trong những điểm đến hàng đầu, lượng khách về BR-VT du xuân sẽ tăng mạnh. Nhằm mang đến cho du khách kỳ nghỉ ý nghĩa, Sở Du lịch đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và các phương án bảo đảm an toàn cho du khách vui Xuân.

Theo đó, Sở Du lịch đã triển khai kế hoạch Tết đến Phòng VH-TT, Ban quản lý các KDL địa phương, Hiệp hội Du lịch và các DN kinh doanh dịch vụ yêu cầu chuẩn bị phục vụ du khách với tinh thần tạo sự thoải mái, phấn khởi, an toàn và đảm bảo chất lượng dịch vụ. Các DN kinh doanh dịch vụ, khu, điểm du lịch, DN lữ hành cần chỉnh trang, trang trí khuôn viên, cơ sở vật chất, bố trí đủ nhân lực, thực hiện ứng xử văn minh trong phục vụ; chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ có tính độc đáo, hấp dẫn đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách; niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện nâng giá làm ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu du lịch tỉnh; không sử dụng thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; đảm bảo an toàn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và dịch bệnh; công khai số điện thoại đường dây nóng của các ngành chức năng để khách du lịch biết, phản ánh và góp ý. DN, HTX kinh doanh dịch vụ biển, hồ bơi phải bố trí đủ cứu hộ, phương tiện cứu người tại chỗ, tăng cường hệ thống biển, bảng cảnh báo khu vực nước sâu, ao xoáy để du khách nhận biết; vận động du khách không mang rượu bia, tổ chức ăn nhậu, nấu nướng, xả rác trên bãi biển, nơi công cộng; liên tục thu gom, vận chuyển rác khỏi khu vực kinh doanh, không để rác thải tồn đọng gây mất vệ sinh môi trường.

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cả nước được nghỉ 7 ngày, dự báo du khách về BR-VT du xuân sẽ rất đông.

•Ngoài tham quan, nghỉ dưỡng, du khách có thể tham gia các hoạt động giải trí nào trong dịp Tết Nguyên đán tại BR-VT, thưa ông?

- Để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách trong dịp Tết, trên toàn tỉnh sẽ đồng loạt diễn ra nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật. Trong đó, điểm nhấn là chương trình nghệ thuật chào năm mới 2020 tối 30 Tết tại Quảng trường công viên 27/4, TP.Bà Rịa. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, nhóm nhạc như: Uyên Linh, MTV, Ali Hoàng Dương, Tiêu Châu Như Quỳnh, Đoàn Ca múa nhạc BR-VT. Sau chương trình trên, đến thời khắc giao thừa, BR-VT sẽ đồng loạt bắn pháo hoa tại nhiều địa phương trong tỉnh. Tại các địa phương ven biển, từ trước, trong và sau Tết đều tổ chức biểu diễn ca nhạc, đờn ca tài tử, khiêu vũ, hip hop, liên hoan ca múa nhạc dân tộc, thi và trưng bày hoa lan, cây cảnh, đèn trang trí nghệ thuật, hội diễn lân - sư - rồng… ở các trung tâm văn hóa và mở cửa miễn phí phục vụ người xem.

Ngoài ra, từ 27 Tết, BR-VT sẽ ra mắt nhiều không gian trang trí Tết để người dân và du khách vui chơi, dạo bộ, chụp ảnh như: đường hoa nghệ thuật Phạm Văn Đồng (TP.Bà Rịa); Hội Hoa xuân tại công viên Bãi Trước (TP.Vũng Tàu); trang trí hoa và đèn nghệ thuật trên trục đường Tôn Đức Thắng - Lê Hồng Phong - Nguyễn Huệ (Côn Đảo). Ở từng DN du lịch, dịch vụ cũng có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động đón Tết cổ truyền cho khách lưu trú như: gói bánh chưng, cắm hoa, vẽ tranh Tết, ẩm thực, tiệc ngắm pháo hoa đêm giao thừa, lì xì khách xông đất… Hy vọng rằng với sự chuẩn bị chu đáo và chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí phong phú, BR-VT sẽ tiếp tục được du khách lựa chọn cho chuyến du xuân.

•Ông có thể cho biết, trong quá trình tham quan, du lịch tại BR-VT, cần hỗ trợ thông tin, phản ánh du khách liên hệ ở đâu?

- Từ giữa tháng Chạp, Sở Du lịch đã phối hợp với Ban quản lý các KDL địa phương nhắc nhở các DN kinh doanh dịch vụ du lịch rà soát công tác cứu hộ, giá cả, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn cho du khách. Từ mùng 2 Tết trở đi, Thanh tra Sở Du lịch sẽ kiểm tra tại một số điểm đến tập trung đông người trên địa bàn. Hiện nay, tất cả các huyện, thành phố ven biển đều có bộ phận hỗ trợ khách du lịch đặt tại những khu vực tập trung đông khách du lịch của từng địa phương như: nhà A3 - Bãi Sau (đối diện khách sạn Green), bãi giữ xe phía trước Dinh Cô, Ban quản lý các KDL Đất Đỏ tại Phước Hải (đối diện KDL Thùy Dương), Ban quản lý các KDL Xuyên Mộc (ngã tư Hồ Tràm)… Bộ phận này sẽ trực xuyên suốt trong những ngày Tết. Du khách cần hỗ trợ thông tin điểm đến hoặc phản ánh về dịch vụ, thái độ phục vụ có thể đến trực tiếp bộ phận trên hoặc gọi qua số điện thoại đường dây nóng để được giúp đỡ.

•Xin cảm ơn ông!

ĐĂNG KHOA

(Thực hiện)