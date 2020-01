Ngành du lịch phấn đấu đón 18 triệu lượt khách

Chiều 10/1, Sở Du lịch đã tổ chức tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

The Imperial Hotel tổ chức nhiều chương trình giải trí cho du khách thư giãn.

Năm 2019, toàn tỉnh có thêm 147 cơ sở lưu trú (CSLT), điểm dịch vụ phục vụ du lịch mới, nâng tổng số CSLT, căn hộ du lịch lên gần 2.000 cơ sở với hơn 16.000 phòng. Theo thống kê từ Sở Du lịch, năm 2019, toàn tỉnh đón 15,55 triệu lượt khách, tăng 15,19% so với cùng kỳ, trong đó khách lưu trú đạt 3,71 triệu lượt, riêng khách quốc tế có lưu trú đạt hơn 500 ngàn lượt, tăng hơn 17% so với cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch đạt 16.558 tỷ đồng, tăng 16,16% so với cùng kỳ.

Năm 2020, BR-VT đặt mục tiêu đón 18 triệu lượng du khách, tăng hơn 15% so với năm 2019, tổng doanh thu du lịch đạt 19.160 tỷ đồng. Sở Du lịch tiếp tục tham mưu UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư thương hiệu lớn, tài chính mạnh đầu tư vào các khu vực đã được quy hoạch du lịch; phát triển đa dạng loại hình du lịch theo hướng chất lượng cao; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; duy trì môi trường sạch đẹp, thân thiện…

