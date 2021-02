Bám sát, kiểm soát dịch bệnh COVID-19

Lộ trình sử dụng vắc xin phòng COVID-19 Ngày 8/2/2021, UBND tỉnh đã có công văn số 1237/UBND-VP gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đăng ký mua vắc xin ngừa COVID-19. Nguồn vắc xin (do Bộ Y tế phân bổ) được viện trợ theo chương trình “Giải pháp tiếp cận vắc xin COVID-19 toàn cầu” (COVAX Facility) do GAVI COVAX AMC cam kết hỗ trợ. Vắc xin được sử dụng trong đợt này là vắc xin của hãng AstraZeneca (Vương quốc Anh) sản xuất. Báo cáo của BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cho biết, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin. Dự kiến lộ trình sử dụng vắc xin theo tiến độ như sau: Quý I/2021 sẽ tiêm cho đối tượng ưu tiên là nhân viên y tế; nhân viên tham gia phòng chống dịch (BCĐ các cấp, nhân viên khu cách ly, phóng viên...), số lượng dự kiến 4.826 người. Quý II/2021 sẽ tiêm cho các đối tượng là cán bộ hải quan; cán bộ ngoại giao; lực lượng quân đội; lực lượng công an; giáo viên; số lượng dự kiến 300 người. Quý III, IV/2021 sẽ tiêm cho nhóm đối tượng là giáo viên; người trên 65 tuổi; những người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hải quan, ngoại giao, hàng không, vận tải, du lịch; những người mắc bệnh mạn tính trưởng thành; số lượng đối tượng dự kiến là 4.182 người.