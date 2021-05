Thành phố Vũng Tàu khen thưởng đột xuất lực lượng cấp căn cước công dân

Tối 3/5, ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu đến thăm, động viên và khen thưởng đột xuất 1 tập thể và 33 cán bộ chiến sĩ Công an TP.Vũng Tàu đạt thành tích cao trong cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử trên địa bàn thành phố.

Đến trực tiếp địa điểm cấp CCCD có gắn chíp, ông Hoàng Vũ Thảnh đã ghi nhận và biểu dương tinh thần tận tụy vì nhân dân phục vụ của các cán bộ, chiến sĩ bộ phận cấp CCCD. Đồng thời mong muốn, thời gian tới cùng với lực lượng Công an toàn tỉnh, Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn hạn, quyết tâm hoàn thành việc cấp CCCD theo đúng tiến độ đề ra.

Tính đến thời điểm này, Công an TP.Vũng Tàu đã cấp khoảng 60 ngàn CCCD, đạt tỷ lệ 45% kế hoạch đề ra. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao về việc cấp CCCD gắn chíp điện tử cho nhân dân, Công an TP.Vũng Tàu đã tổ chức làm việc ngoài giờ từ 19h giờ đến 22h mỗi ngày, riêng ngày thứ 7 và chủ nhật từ 7h đến 22h. Bên cạnh giải pháp làm thêm giờ, Công an thành phố còn tăng cường 1 tổ cấp CCCD lưu động đến các phường, xã, các trường học và cơ quan, đơn vị để thực hiện.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG