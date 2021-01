Lực lượng công an tăng cường các hoạt động nghiệp vụ, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng

Nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trong thời gian trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Giám đốc Công an tỉnh vừa có văn bản yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, từ nay cho đến khi kết thúc Đại hội (diễn ra từ ngày 25/1-2/2/2021), công an các đơn vị, địa phương, trong đó có Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc chế độ ứng trực 100% quân số, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu.

Lực lượng công an tăng cường tuần tra tại các tuyến đường.

Với chức năng, nhiệm vụ được phân công, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm trong khoảng thời gian từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau, kịp thời phát hiện, ngăn chăn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với Công an các địa phương như TP. Vũng Tàu, TX. Phú Mỹ, huyện Long Điền… tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, TTATGT; tham gia tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

TRUNG DUNG