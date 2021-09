Vũng Tàu quyết tâm khống chế 2 ổ dịch lớn

Hiện nay, phường Thắng Nhất và Thắng Nhì được xác định có ổ dịch lớn nên TP.Vũng Tàu dồn sức “đông cứng” địa bàn nhằm truy vết F0, F1 đưa đi điều trị và cách ly, không để dịch lan rộng.

Phường Thắng Nhất phong toả chốt mở rộng địa bàn do phát sinh các ca mắc mới COVID-19 ngoài khu vực phong tỏa.

Truy vết triệt để

Liên quan đến ổ dịch tại phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu, đến chiều 3/9, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch phường Thắng Nhất cho biết, đã xác định 35 trường hợp có kết quả RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 và 5 trường hợp xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính trong ngày 3/9; truy vết, đưa đi cách ly 118 F1.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 với 6 ca mắc mới vào sáng 3/9, trong buổi chiều, lực lượng y tế đã tiến hành lấy 312 mẫu/89 hộ dân trong khu phong toả mở rộng. Đáng chú ý, 6 ca mắc này cùng có địa chỉ liền kề nhau tại hẻm 240 Nguyễn Hữu Cảnh. Cụ thể có 3 trường hợp ngụ tại 240/21, 1 trường hợp ngụ tại 240/23 và 2 trường hợp ngụ tại 240/39 Nguyễn Hữu Cảnh.

Trước diễn biến dịch lan rộng các các ca mắc ở những hộ dân sống liền kề, địa phương nhanh chóng tiến hành đưa các hộ gia đình thuộc diện nguy cơ cao nằm xen giữa các hộ gia đình có nhiều ca F0 này đưa đi cách ly, giảm nguy cơ lây lan rộng. Trong tối 3/9, địa phương tiếp tục xét nghiệm mở rộng với 3.000 người dân khu vực giáp ranh nhằm truy vết F0 để tiếp tục khoanh vùng; bảo đảm “khoá chặt” bên trong khu phong tỏa, sàng lọc vùng giáp ranh, đánh giá vùng nguy cơ cao để tiếp tục có biện pháp chống dịch hiệu quả.

Tại ổ dịch phường Thắng Nhì đã ghi nhận 205 ca mắc COVID-19, trong số đó khoảng 85% tập trung ở khu phố 3. Hiện địa phương có 3 khu vực phong tỏa. Xác định đây là ổ dịch lớn nên địa phương đã tập trung triển khai các giải pháp nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch tại đây đến nay, ổ dịch này đã được “đông cứng”. Tần suất xét nghiệm 3 lần/ ngày, trong đó, nhân viên y tế đến từng hộ dân lấy mẫu, đến nay ghi nhận ca mắc giảm dần. Trong ngày 3/9, chỉ ghi nhận 1 ca dương tính trong khu phong tỏa phường Thắng Nhì.

Lực lượng y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm người dân trên địa bàn phường Thắng Nhất chiều và tối 3/9.

“Đông cứng” địa bàn

Ông Trần Văn Trìu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Nhất cho biết, xác định đây là ổ dịch có nguy cơ lây lan rộng, địa phương đã tổ chức khoanh vùng khu vực “vùng đỏ”; sử dụng 3 chốt hàng rào cứng; tăng cường lực lượng công an, quân sự tuần tra lưu động trong khu phong tỏa; rác thải của người dân được lực lượng dân quân phân loại đưa ra ngoài khu vực phong tỏa để nhân viên thu gom rác đến lấy. "Tất cả các biện pháp nhằm bảo đảm “đông cứng” bên trong, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Lực lượng y tế định kỳ đo thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp thân nhiệt cao; điểm danh từng nhân khẩu trong hộ gia đình, bảo đảm 100% người dân tham gia lấy mẫu. Song song đó, để triệt để truy vết, lực lượng chức năng đã trích xuất qua camera an ninh trên từng tuyến đường, xung quanh khu vực có ca F0; tìm hiểu mối quan hệ gia đình của các ca mắc và yêu cầu người dân trung thực khai báo y tế để xác định F1, F2, F3", ông Trần Văn Trìu thông tin.

Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Nhất cũng cho biết, để người dân an tâm tuân thủ quy định khu phong tỏa, địa phương bảo đảm an sinh cho người dân bởi lực lượng tổ đi chợ hộ và đoàn viên thanh niên mua giùm thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu phát đến tận nhà theo các khung giờ cố định. Ngoài ra còn cung cấp số điện thoại đường dây nóng trong khu phong tỏa để tháo gỡ những vấn đề phát sinh.

Ông Võ Văn Quyền, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch phường Thắng Nhì cho hay, do quyết liệt “đông cứng, khoá chặt”, tuần tra nghiêm ngặt trong khu phong tỏa, xử lý nghiêm người dân ra ngoài không có lý do chính đáng, ổ dịch tại đây đã được kiểm soát. Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch phường Thắng Nhì xây dựng 5 tổ công tác đặc biệt. Theo đó, hàng ngày, các tổ có nhiệm vụ đến từng hộ dân trong khu phong tỏa kiểm đếm nhân hộ khẩu hộ dân để kiểm soát; tìm hiểu tình hình cuộc sống, động viên nhân dân; quan tâm công tác an sinh và ý thức người dân trong phòng chống dịch, yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà, không ăn bữa ăn cùng với nhau, tuyệt đối không ra ngoài cửa phòng; đặt hàng qua Tổ đi chợ bảo đảm dùng trong 1 tuần và cung cấp danh bạ lãnh đạo phường, hỗ trợ y tế, an sinh và an ninh trật tự cho người dân.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG