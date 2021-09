Sức mạnh tinh thần Tuyên ngôn Độc lập trong cuộc chiến chống dịch COVID-19

Đối với mỗi người dân Việt Nam nói chung, người dân BR-VT nói riêng, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với giọng nói ấm áp nhưng đầy khẳng khái, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào bản Tuyên ngôn Độc lập mãi khắc sâu vào tâm khảm.Tinh thần đó đang được thể hiện rõ nét trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 của hôm nay.

Ngày 2/9/1945: Tuyên ngôn Độc lập “ngọn đuốc soi đường”

76 năm về trước, ngày 2/9/1945, trên lễ đài tại Quảng trường Ba Đình lịch sử (thủ đô Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập: “Chúng tôi, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Bản Tuyên ngôn Độc lập thực sự là một văn kiện chính trị - pháp lý, thấm nhuần sâu sắc các giá trị nhân văn của thời đại mới, đề cao dân chủ, tự do, công bằng và bình đẳng xã hội; thể hiện khát vọng và tinh thần kiên cường của dân tộc ta.

Nhà Tròn TP.Bà Rịa - nơi ghi dấu ấn Ngày Độc lập 2/9/1945 tại BR-VT. Ảnh T.L

Hòa chung niềm vui với nhân dân cả nước, ngày 2/9/1945, người dân BR-VT tưng bừng đón Lễ Độc lập. Hàng ngàn người đã tập trung ở Quảng trường trung tâm Bà Rịa, tiến hành cuộc mittinh mừng Quốc khánh. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Lầu Nước (Nhà Tròn ngày nay) báo hiệu một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc. Lần đầu tiên người dân BR-VT thấy một rừng cờ đỏ sao vàng, được nghe “Quốc ca”, mọi người cùng nhau hô vang các khẩu hiệu: “Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm!”.

Ánh sáng và tinh thần của Tuyên ngôn Độc lập là ngọn đuốc soi đường để 76 năm qua, ý Đảng, lòng dân tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn vươn lên phát triển. Tình đoàn kết muôn người như một đã giúp Việt Nam làm nên chiến thắng hai đế quốc hùng mạnh. Và đang khẳng định vị thế của nước ta ngày càng cao trên trường quốc tế. Giá trị bất hủ của Tuyên ngôn sẽ tiếp thêm sức mạnh đưa Việt Nam vượt mọi chông gai, thách thức còn ở phía trước.

Ngày 2/9/2021: Tiếp tục tỏa sáng sức mạnh Việt Nam quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19

Không tiếng súng, không khói lửa, đạn bom nhưng cuộc chiến trước kẻ thù vô hình COVID-19 lại đầy những khó khăn, thử thách. Trong cuộc chiến không tiếng súng này có những lo lắng đến thắt tim với con số người nhiễm mới. Nhất là khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, khó kiểm soát và vô cùng nguy hiểm.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, người dân được yêu cầu ở nhà, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục công việc chống dịch, để mong sớm có ngày chiến thắng cuộc chiến với vi rút SARS-CoV-2. Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho người dân khu chung cư Vũng Tàu Center, 93 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu. Ảnh Minh Thiên.

Vượt qua mọi khó khăn, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, chúng ta đang tiếp tục chủ động ngăn chặn, đối phó với dịch bệnh bằng những quyết sách linh hoạt ở từng thời điểm khác nhau. Trên tuyến đầu chống dịch, cán bộ, nhân viên y tế, các chiến sỹ quân đội được huy động tăng cường, không quản khó khăn, nguy hiểm vào vùng tâm dịch để chăm lo cho người dân.

Cùng với đó, những hỗ trợ sức người, sức của từ các tổ chức, cá nhân không những giúp chúng ta có thêm nguồn lực chống dịch, mà còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đem đến cho chúng ta thêm sức mạnh và niềm tin chiến thắng. Cả dân tộc chung tay quyết tâm, đồng lòng chống dịch, phát huy tinh thần đoàn kết keo sơn, muôn người như một như khí thế của 76 năm về trước.

Tại BR-VT, tỉnh xác định tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát rất lớn. Các tỉnh lân cận có nơi rất nghiêm trọng dẫn đến nguy cơ người từ vùng dịch mang mầm bệnh vào địa bàn tỉnh, nhất là thời điểm nghỉ Lễ Quốc khánh. Do đó, trong những ngày này, mỗi chúng ta hãy cùng triệt để thực hiện nghiêm các quy định giãn cách theo Chỉ thị 16, triệt để thực hiện “ai ở đâu, ở đó” nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Mỗi chúng ta hãy cùng hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế thực hiện thông điệp 5T, đó là: “Tuân thủ nghiêm 5K; Thực phẩm đủ tại nhà; Thầy, thuốc đến tận gia; Test COVID tất cả; Tiêm chủng tại phường/xã”. Hãy phát huy tinh thần ngày Quốc khánh 2/9, phát huy sức mạnh tinh thần Tuyên ngôn Độc lập bất diệt, tiếp tục tỏa sáng sức mạnh Việt Nam quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19.

THANH TÂM