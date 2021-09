Số ca nhiễm giảm là tín hiệu khả quan nhưng không được chủ quan, lơ là

Đó là yêu cầu cúa ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Báo cáo nhanh tại cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, từ 12 giờ ngày 9/9 đến 12 giờ ngày 10/9, toàn tỉnh ghi nhận 11 ca F0 mới trong mới, trong đó, có 4 ca trong khu cách ly tập trung, 6 ca trong khu phong tỏa, 1 ca cộng đồng. Lực lượng chức năng đã truy vết được 48 F1 liên quan đến các F0. Tính từ ngày 28/6 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 3.728 ca nhiễm COVID-19.

Tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã báo cáo dự thảo về việc cho phép một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn các huyện “vùng xanh” trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/9. Theo đó, mở cửa bước đầu một số loại hình hoạt động kinh tế theo từng cấp độ trên nguyên tắc củng cố, kiểm soát chặt đối với hàng hóa từ bên ngoài vào và tạo điều kiện đi lại trong vùng xanh; áp dụng phương châm “người lao động an toàn - lộ trình an toàn - DN an toàn”; kiểm soát được dịch, an toàn đến đâu thì mở cửa tương xứng đến đó kết hợp với tỷ lệ người dân được tiêm vắc xin.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh báo cáo Dự thảo về việc cho phép một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn các huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã thảo luận, bàn sâu một số giải pháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, như: tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để người dân nắm rõ về các chính sách, hoạt động và quy định ở từng địa phương; công tác chuẩn bị để hoạt động trở lại một số hoạt động kinh tế tại một số “vùng xanh”; phương án xử lý đối với các trường hợp tái dương tính trên địa bàn tỉnh; tiến độ và phương án đẩy nhanh việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19…

Theo ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh có nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra từ các chùm ca nhiễm mới tại TP. Bà Rịa và huyện Long Điền. Thứ nhất, cần bảo đảm nghiêm ngặt công tác giãn cách xã hội, cùng với đó, tiến hành truy vết đầu-cuối thần tốc khi có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Thứ hai, kiểm soát chặt những người được lấy mẫu sàng lọc, bảo đảm đúng đối tượng để tìm được hết các F0 trong cộng đồng. Thứ ba, thực hiện quyết liệt chủ trương đóng toàn bộ các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ tại các ngõ hẻm. Thứ tư, không để xảy ra tình huống người dân tự mua thuốc điều trị khi xuất hiện biểu hiện ho, sốt... Thứ năm là bảo đảm người dân tiếp cận được việc tư vấn y tế tại nhà. Thứ sáu là có phương án cho công tác báo cáo, truyền thông, không để xảy ra tình trạng người dân hoang mang, lo lắng không cần thiết.

Báo cáo về xét nghiệm cho toàn bộ 135 ngàn người dân tại 5 phường được nhận định là có diễn biến dịch phức tạp vào ngày 11/9, đại diện TP. Vũng Tàu cho biết, địa phương đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng tại chỗ để cùng với nhân lực được hỗ trợ từ các huyện Châu Đức, Đất Đỏ, Xuyên Mộc.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhận định, việc số ca nhiễm liên tục giảm trong mấy ngày qua là tín hiệu khả quan trong phòng, chống dịch. Tuy nhiên, các địa phương không được chủ quan, lơ là mà phải tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả dựa vào đặc thù từng địa phương. Đối với việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho 5 phường vào ngày 11/9, TP. Vũng Tàu phải được chuẩn bị bài bản, chu đáo. Ngoài bảo đảm tiến độ lấy mẫu, phải bảo đảm người dân không phải chờ đợi quá lâu và không tụ tập đông, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo.

Ông Phạm Viết Thanh cũng yêu cầu BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành địa phương tiếp tục thực hiện một số giải pháp, phòng, chống dịch, như: Công an tỉnh nghiên cứu xây dựng mẫu và phương pháp cấp giấy đi đường cho cán bộ, công chức và người dân trong thời gian tới; các địa phương rà soát phương án thực hiện các chốt chặn ở các vùng giáp ranh để bảo vệ “vùng xanh”; đẩy nhanh việc hỗ trợ người dân, người lao động theo Nghị quyết 68, trong đó rà soát các trường hợp đủ điều kiện nhưng vẫn chưa làm hồ sơ để được nhận hỗ trợ…

PHÚ XUÂN