Sáng 6/9, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) năm 2021 và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thăm Khu cách ly Trung đoàn Minh Đạm.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh với đoàn, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phối hợp sở, ban, ngành, đoàn thể làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, bảo vệ an toàn cho các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; tổ chức xây dựng và huấn luyện các lực lượng đúng quy định.

LLVT tỉnh và các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã điều động 3.549 cán bộ, chiến sĩ tham gia trực tại 1.174 tổ, chốt cửa ngõ ra vào tỉnh, 65 khu phong tỏa phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bộ CHQS tỉnh cũng đã điều động 107 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho lực lượng chức năng các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; vận động 21,8 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn trong thời gian giãn cách; huy động 321 ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia thu hoạch 63,3 tấn nông sản cho nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Ngô Minh Tiến đánh giá cao những kết quả trong huấn luyện, SSCĐ và tham gia phòng chống dịch của LLVT tỉnh. Đồng thời, yêu cầu lực lượng Quân sự, Công an, BĐBP tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; phối hợp chặt chẽ với địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa bảo vệ an ninh, an toàn vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát trên Quốc lộ 51; Bệnh viện dã chiến ký túc xá Trường CĐ Dầu khí và Khu cách ly Trung đoàn Minh Đạm.

Tin, ảnh: MINH NHÂN