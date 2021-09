Đồng hành với doanh nghiệp trên tinh thần "3 không và 5 thật"

Sáng 26/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với cộng đồng DN và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ DN trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh BR-VT.

Thông tin tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát và lây lan khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, nhiều DN bị phong tỏa do có ca nhiễm bệnh, khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 8 tháng năm 2021, cả nước có 81.600 DN đăng ký thành lập mới, nhưng có tới 85.500 DN rời khỏi thị trường. Như vậy, trung bình mỗi tháng có gần 10.700 DN rời khỏi thị trường. Các chỉ tiêu về số DN thành lập mới, số vốn đăng ký, số lao động trong tháng 8 đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng tại BR-VT, báo cáo từ Sở KH-ĐT cho biết, 8 tháng năm 2021, số DN đăng ký mới bằng 78,94% so với cùng kỳ năm 2020; vốn đăng ký tăng 25,4% nhưng cũng có 397 DN giải thể và tạm ngưng hoạt động, tăng 15,4% so với cùng kỳ.

Phát biểu tại hội nghị, cộng đồng DN đề xuất, Chính phủ cần xác định DN cũng là “pháo đài” để DN được chủ động phòng, chống dịch và phát triển sản xuất, kinh doanh; tiếp tục ưu tiên tiêm vắc xin cho người lao động trong DN và cho phép người lao động đáp ứng các điều kiện về an toàn dịch bệnh được đi về giữa nơi làm việc và nơi ở. Đồng thời, cho DN mở cửa hoạt động khi bảo đảm an toàn, nhất là với các DN có người lao động đã tiêm đủ 2 liều vắc xin; cho phép đón khách du lịch trong nước và quốc tế đáp ứng điều kiện an toàn dịch bệnh; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục để DN hỗ trợ theo chính sách của Chính phủ; tiếp tục có chính sách hỗ trợ về vốn, thuế, phí; chuẩn bị mặt bằng KCN, sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới...

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, cảm ơn cộng đồng DN đã sát cánh, chia sẻ, đóng góp, cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân trong phòng, chống dịch COVID-19 và nỗ lực duy trì, phát triển kinh tế - xã hội nói riêng, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước nói chung. Theo Thủ tướng, các đại biểu dự hội nghị đã ủng hộ chủ trương của Chính phủ là chuyển trạng thái từ “không COVID-19” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch” và Chính phủ đang khẩn trương xây dựng hướng dẫn tạm thời để thực hiện chủ trương này. Tuy nhiên, do chính sách có phạm vi rộng lớn, song lại khoanh hẹp đến tận phường, xã, thị trấn, thậm chí đến tổ dân phố, ấp, bản, thôn và tác động tới toàn bộ các đối tượng là nhân dân, DN…, nên phải có bước đi thận trọng, chắc chắn, rõ đến đâu làm đến đó, vừa làm vừa bổ sung, sơ kết, đúc rút kinh nghiệm rồi hoàn thiện dần.

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng chỉ đạo khi có dịch, các địa phương thực hiện theo hướng phong tỏa hẹp nhất có thể; phòng, chống dịch dựa trên 4 trụ cột là: cách ly, xét nghiệm, điều trị và ý thức của nhân dân. “Với phương châm DN, doanh nhân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể nên Chính phủ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền tối đa để chính quyền gần dân, gần DN hơn, để DN đến với chính quyền nhanh hơn. Cùng với đó đẩy mạnh hợp tác công tư để các DN, doanh nhân nghiên cứu tham gia sâu hơn, nhất là trong đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược, năng lượng tái tạo, nâng cao năng lực y tế... trên tinh thần những gì người dân làm được, DN làm được và làm tốt hơn, thì người dân, DN thực hiện, Nhà nước chỉ làm những gì cần kiểm soát về mặt an ninh, quốc phòng và các cân đối lớn, vĩ mô...”, Thủ tướng thông tin thêm.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của DN, Thủ tướng cho biết Chính phủ đang cùng Quốc hội cố gắng đồng hành với DN, trên tinh thần “3 không và 5 thật”. “3 không” là: không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; “5 thật” là: nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và DN được thụ hưởng thành quả thật. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động xử lý, trên tinh thần áp dụng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với tình hình cụ thể; tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của các DN để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền trên quan điểm “lợi ích thì hài hòa; rủi ro thì chia sẻ”.

Thủ tướng kêu gọi sự chung tay, đoàn kết, thống nhất, chia sẻ giữa DN, Nhà nước và nhân dân để cùng nhau vượt qua khó khăn, như lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; Đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; Đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa” để phòng, chống dịch hiệu quả và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN