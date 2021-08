Yêu cầu Tổ trưởng Tổ công tác Công an TP. Vũng Tàu và Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường 4 nghiêm túc kiểm điểm

Ngày 30/8, Thành ủy Vũng Tàu tổ chức cuộc họp báo thông tin xoay quanh vụ việc giữa một số cán bộ thuộc Tổ công tác liên ngành của Công an TP. Vũng Tàu với một số cán bộ thuộc Tổ công tác của UBND phường 4 đã phát sinh mâu thuẫn tranh cãi trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát việc đi lại trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn phường 4, TP Vũng Tàu.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu phát biểu tại cuộc họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP.Vũng Tàu xác định: Tổ công tác liên ngành của Công an TP. Vũng Tàu, do Trung tá Chu Văn Khánh làm Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát việc thực hiện giãn cách xã hội địa bàn phường 4 là đúng chức năng, nhiệm vụ và theo Kế hoạch phân công của Trưởng Công an TP. Vũng Tàu. Đồng thời, Tổ công tác của UBND phường 4, do bà Trần Thị Bích Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 4 làm Tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát việc thực hiện giãn cách xã hội địa bàn phường 4 là đúng chức năng, nhiệm vụ và theo Kế hoạch phòng chống dịch bệnh của UBND phường 4. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một số cán bộ trong hai Tổ công tác có thái độ hành xử không đúng mực.

Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu Trung tá Chu Văn Khánh, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành của Công an TP. Vũng Tàu và bà Trần Thị Bích Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Tổ trưởng Tổ công tác của UBND phường 4 nghiêm túc làm kiểm điểm, nhận rõ trách nhiệm về thái độ hành xử không đúng mực trong quan hệ công tác, đã gây phản cảm trong dư luận xã hội và làm tổn hại hình ảnh người cán bộ và người chiến sĩ công an nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

Trước đó, một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội về việc một người phụ nữ lớn tiếng, yêu cầu lập biên bản Tổ công tác liên ngành của Công an TP. Vũng Tàu thực hiện. Người trong Tổ công tác cũng lớn tiếng tranh luận qua lại. Sự việc khiến dư luận khó hiểu, vì sao lại có sự kiểm tra chồng chéo như vậy và bình luận đề nghị làm rõ vụ việc.

TRÍ NHÂN-BẢO KHÁNH