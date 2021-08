Tăng cường cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 22/8, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã điều động 151 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoànBbộ binh 302 tham gia tăng cường cho lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (theo đề nghị của UBND tỉnh) để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 xuất phất đi các huyện, thị xã, thành phố để nhận nhiệm vụ. Ảnh: MINH NHÂN

Sau khi tiếp nhận, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tập huấn quy trình mặc và tháo trang phục bảo hộ; quán triệt quy định 5K trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời phân bổ các cán bộ, chiến sĩ trên cho Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các lực lượng chức năng trực canh tại các khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

*Cùng ngày, Công an tỉnh đã phát lệnh ra quân tăng cường 170 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 ở huyện Long Điền.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh giao nhiệm vụ, động viên và nhấn mạnh, đợt tăng cường lực lượng lần này lớn nhất kể từ khi có dịch, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc dập dịch thành công. Đồng thời đề nghị từng CBCS cần nỗ lực khắc phục mọi gian khổ, chia sẻ khó khăn, hiểm nguy với lực lượng công an cơ sở và nhân dân địa phương, tích cực thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, các quy định giãn cách triệt để ở cơ sở, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho sức khỏe bản thân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhanh chóng trở về an toàn trong chiến thắng đại dịch.

MINH NHÂN - NGUYỄN NGÂN