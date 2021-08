Lãnh đạo Tỉnh ủy lạc quan về nỗ lực chống dịch ở các địa phương

Kiểm tra và chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch, hôm qua, 15/8, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đã trực tiếp làm việc tại 2 huyện Long Điền, Châu Đức; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến làm việc với TX.Bà Rịa và TX.Phú Mỹ.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhận định, huyện Long Điền có thể “xanh hóa” địa bàn như mục tiêu nếu thực hiện tốt đã đề ra.

Long Điền hoàn toàn có thể “xanh hóa” địa bàn

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy, ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Huyện ủy Long Điền cho biết, từ ngày 13/8 đến sáng 15/8, toàn huyện ghi nhận 22 ca F0, đều ở TT. Long Hải. Tính đến nay, huyện Long Điền có 932 ca nhiễm COVID-19. Tổng số ca F1 và người về từ vùng dịch đã được cách ly là 1.804 ca, trong đó, 797 trường hợp đã hoàn thành cách ly, trở về nơi cư trú. Huyện Long Điền đã nhận 23.592 liều vắc xin và tiến hành tiêm 23.352 liều đạt 100%.

Về phía Châu Đức, ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện cho biết, tổng số ca F0 trên địa bàn là 17 người, qua đó, đã truy vết được 311F1. Huyện đã tiến hành tiêm 15.355 mũi vắc xin COVID-19 cho 14.533 người, đạt tỷ lệ 12,02% dân số. Về công tác an sinh xã hội, huyện đã chi kinh phí hỗ trợ cho 12.658 người với tổng số tiền hơn 12,2 tỷ đồng, đạt 97,7%. Huyện Châu Đức cũng đã vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân và tiến hành trao tặng, hỗ trợ số tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá gần 14 tỷ đồng cho hơn 10.000 lượt hộ dân gặp khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh ghi nhận nỗ lực của 2 địa phương trong phòng, chống dịch. Với Long Điền, địa bàn điểm nóng về diễn biến dịch của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hiện nay, giải pháp chính trong phòng, chống dịch vẫn là giãn cách và truy vết, sàng lọc để tìm F0 trong cộng đồng. Do đó, huyện Long Điền cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, như: Kết hợp giữa tuyên truyền và xử phạt nghiêm khắc để siết chặt việc giãn cách xã hội; tìm kiếm, có các phương án huy động, tập huấn để tăng thêm nguồn nhân lực, bảo đảm nguyên tắc 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch; quan tâm chăm lo đời sống người dân, nhất là những người yếu thế, bảo đảm nguồn nhu yếu phẩm trong thời gian giãn cách… Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Nếu tiếp tục làm tốt các giải pháp nói trên, huyện Long Điền hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu “xanh hóa” các vùng nguy cơ cao. Duy chỉ còn TT. Long Hải là “vùng vàng” vào mốc 25/8.

Với huyện Châu Đức, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là mà cần xác định, bảo vệ “vùng xanh” là nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Do đó, địa phương cần tiếp tục thực hiện một số giải pháp, như: Tiếp tục lấy mẫu diện rộng, sàng lọc kỹ lưỡng kể cả ở các vùng có nguy cơ thấp; bảo đảm an toàn, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly tập trung; có phương án hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, những vẫn bảo đảm công tác phòng, chống dịch; bảo đảm nguồn nhu yếu phẩm và phương thức mua, bán an toàn trong mùa dịch…

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc về công tác phòng chống dịch với TX.Phú Mỹ.



Từng khu phố, thôn, ấp cần tăng kiểm soát chặt người ra vào

Làm việc với TX Bà Rịa và TX.Phú Mỹ, sau khi nghe báo cáo của các địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến đánh giá cao những nỗ lực, hiệu quả trong phòng dịch, chăm lo an sinh xã hội, đời sống nhân dân của 2 địa phương trên.

Bà Nguyễn Thị Yến yêu cầu 2 địa phương tiếp tục tập trung vào tuyên truyền để người dân đồng thuận thực hiện “ai ở đâu ở đó”, đi từng nhà, từng ngõ hẻm kiểm soát không cho người dân giao lưu, tụ tập, thắt chặt kiểm soát từng người ra vào địa bàn; đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu trong thời gian tỉnh tiếp tục thực hiện giãn cách, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân. Về việc tiêm vắc xin phải đảm bảo tiến độ được giao, đúng tối tượng, an toàn tuyệt đối. Tổ chức phong trào thi đua giữ vùng xanh, nêu gương người tốt, việc tốt việc, những cách làm hay để nhân rộng.

Theo báo cáo của BCĐ phòng chống dịch COVID-19 TX.Phú Mỹ, qua giai đoạn 1 thực hiện Chỉ thị 16, các khu phố, thôn, ấp đã cơ bản được sàng lọc và không phát hiện ca dương tính ngoài cộng đồng. Thị xã chỉ còn 1 xã “vùng vàng”. Mục tiêu thị xã đặt ra là phấn đấu đến 25/8 tất cả các khu phố, thôn, ấp đạt “vùng xanh”, đồng thời tiếp tục lấy 10.000 mẫu xét nghiệm diên rộng trên toàn địa bàn. TX.Phú Mỹ nhận diện nguy cơ tiềm ẩn lây dịch bệnh trên địa bàn từ hệ thống cảng biển và tài xế vận chuyển hàng hóa vào địa bàn, đồng thời kiến nghị tỉnh cần tăng kiểm soát “1 cung đường 2 điểm đến”, “3 tại chỗ” tại các DN cảng biển và trong KCN, yêu cầu các DN phải xây dựng kế hoạch “xanh hóa”, kiểm soát chặt đội ngũ tài xế vận chuyển hàng vào tỉnh.

Tại TP.Bà Rịa, theo nhận định của BCĐ phòng chống dịch COVID-19, các ca F0 trên địa bàn thời gian qua chủ yếu từ ngoại tỉnh, đi từ vùng dịch về và các địa phương khác trong tỉnh về khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đóng trên địa bàn. Dự báo đây vẫn là nguồn nguy cơ rất cao cho TP.Bà Rịa. Do đó, TP.Bà Rịa tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ các vùng giáp ranh để quản chặt người vào địa phương.

QUANG VINH- ĐĂNG KHOA