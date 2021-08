Lá chắn thép phòng, chống dịch

Những năm qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH) và phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó góp phần tạo môi trường xã hội ổn định và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho cá nhân thuộc phòng hậu cần có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch.

Kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, nhất là sự bùng phát làn sóng thứ 4 của đại dịch, những cán bộ, chiến sĩ công an không quản ngại vất vả, hy sinh, ngày đêm căng mình “cắm chốt”, làm nhiệm vụ tuần tra, xử phạt trường hợp không thực hiện nghiêm giãn cách xã hội trên địa bàn theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Mới đây, Công an tỉnh thành lập 12 tổ công tác đặc biệt (thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh) tổ chức tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát trên đường, khu dân cư, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời hỗ trợ lực lượng công an trực tiếp đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, khu cách ly, phong tỏa trong các ngõ hẻm, khu dân cư quyết tâm đến ngày 25/8/2021, khống chế được dịch bệnh trên địa bàn để sớm đưa tỉnh trở về trạng thái bình thường mới. Song song đó, công an các đơn vị, địa phương thành lập hàng chục tổ tuần tra lưu động, tổ chức hàng ngàn lượt tuần tra kiểm soát trên toàn tỉnh, qua đó phát hiện, lập biên bản và ra quyết định xử phạt hàng trăm trường hợp về hành vi không chấp hành các quy định về phòng chống dịch.

Hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công an tỉnh tiếp tục duy trì 41 tổ công tác tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh. Tình hình ANTT tại các khu cách ly tập trung bảo đảm an toàn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ các lực lượng liên quan truy vết các trường hợp F1, F2; kiểm tra, giám sát các khu phong tỏa, hoạt động các chợ, siêu thị, cửa hàng một cách chặt chẽ, nghiêm ngặt.

CSGT Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra giấy tờ người ra đường tại đường Nguyễn An Ninh.

Ngoài phòng, chống dịch, thời gian qua lực lượng công an toàn tỉnh luôn bảo đảm TTATXH, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để phát sinh về điểm “nóng”, phức tạp về trật tự xã hội. Triển khai nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) như: “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, TNXH”; “Trường học không có ma túy”; “Chốt nhân dân phòng, chống tội phạm”; “Khu dân cư, tổ dân cư tự quản về an ninh trật tự”, “Camera an ninh”.

Bên cạnh công tác nghiệp vụ, phòng chống dịch, vấn đề an sinh xã hội được lực lượng công an rất quan tâm. Đơn cử như tại TP.Vũng Tàu. Là địa bàn đầu tiên áp dụng Chỉ thị 16 của tỉnh, ngay từ những ngày đầu lực lượng công an thành phố kết hợp những đơn vị liên quan đã vận động nhà hảo tâm, trao hàng ngàn phần quà, nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động phá hoại, chống đối của các thế lực thù địch, phản động; các đối tượng cơ hội, cực đoan chính trị trong và ngoài nước để giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, khủng bố, phá hoại, gây rối. “Đặc biệt giai đoạn này, công an toàn tỉnh sẽ tập trung lực lượng xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, tăng cường tuần tra, kiểm tra trên địa bàn. Qua đó chung tay góp sức cùng chính quyền và lực lượng chức năng hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, phấn đấu đưa tỉnh sớm trở lại trạng thái bình thường mới vào ngày 25/8”, Đại tá Bùi Văn Thảo nói.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN