Khai mạc Kỳ họp thứ hai HĐND TP.Bà Rịa khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 20/8, HĐND TP. Bà Rịa, khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ hai nhằm đánh giá kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; xem xét và quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu chính tại Hội trường Ban tuyên giáo Thành ủy với 2 điểm cầu Văn phòng Thành ủy Bà Rịa và Văn phòng UBND TP.Bà Rịa. Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Bà Rịa và ông Ngô Văn Chiến, Phó Chủ tịch HĐND TP.Bà Rịa chủ tọa Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh, Kỳ họp lần này diễn ra trong bối cảnh toàn thành phố đang thực hiện rất tích cực, hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội. Tại kỳ họp có nhiều nội dung hết sức quan trọng sẽ được xem xét thông qua để kịp thời triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đặng Minh Thông phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Ông Đặng Minh Thông đề nghị các đại biểu xem xét các nội dung trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung. Đặc biệt là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua Báo cáo thẩm tra của các Ban, để HĐND thành phố xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực trong đầu tư, triển khai các chính sách đi vào cuộc sống và được triển khai đồng bộ, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe ông Trần Vinh Quang, Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021. Trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động lớn đến tình hình kinh tê-xã hội của thành phố, nhưng với quyết tâm chính trị cao, các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố đã nỗ lực, kiên trì thực hiện “mục tiêu kép". Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt và vượt trên 50% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 525,84/657 tỷ đồng (tăng 33,2% so với cùng kỳ); Tổng chi ngân sách đạt 41% kế hoạch năm... Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, nhất là hỗ trợ cho lao động, người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ông Trần Vinh Quang, Chủ tịch HĐND TP.Bà Rịa báo cáo tóm tắt tình hình kinh tê-xã hội 6 tháng đầu năm 2021.

Tiếp đó, ông Trần Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa đã trình bày tóm tắt các tờ trình gồm 39 nội dung, trong đó có 2 nội dung lĩnh vực ngân sách và 37 nội dung đầu tư công. Cụ thể: Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; nghị quyết bổ sung danh muc chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025...

Cũng trong chương trình làm việc, các đại biểu đã nghe trình bày báo cáo: kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố; thông báo vê công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp; báo cáo tóm tắt các tờ trình của UBND TP.Bà Rịa và Thường trực HĐND TP.Bà Rịa...; Kỳ họp cũng xem xét thông qua 44 Nghị quyết thuộc nhóm kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, chủ trương đầu tư, hoạt động HĐND thành phố.

Tin, ảnh: NHÃ UYÊN