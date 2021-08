Huyện Châu Đức: Các chỉ tiêu kinh tế- xã hội đạt kế hoạch đề ra

Ngày 27/8, HĐND huyện Châu Đức khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ hai để đánh giá kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết có liên quan.

Ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Châu Đức và ông Lê Tình, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa Kỳ họp.

Báo cáo tại Kỳ họp, ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động lớn đến tình hình kinh tế-xã hội, nhưng các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra. Trong trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp là 1.398 tỷ đồng, đạt 46,42% so với kế hoạch, tăng 3,7% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp là 2.195 tỷ đồng, đạt 45,87% kế hoạch, tăng 8,% so với cùng kỳ năm 2020; tổng thu ngân sách hơn 271 tỷ đồng, đạt 66,74% dự toán. Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, nhất là hỗ trợ cho lao động, người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19; công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng được bảo đảm.

Các đại biểu quyết nghị thông qua các Tờ trình, Nghị quyết tại Kỳ họp.

Cũng trong chương trình làm việc, các đại biểu đã nghe trình bày báo cáo: kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện; kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện; thông báo về công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp; báo cáo tóm tắt các tờ trình của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện…

Phát biểu bế mạc tại Kỳ họp, ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịc HĐND huyện Châu Đức nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2021, thời gian còn lại không nhiều, để hoàn thành các chỉ tiêu, cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; tập trung xử lý khó khăn, khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém, thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân; huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống dịch và kêu gọi toàn thể nhân dân đồng lòng cùng với chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH