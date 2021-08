Chi viện 100 CBCS cho Công an tỉnh

Chiều 23/8, Công an tỉnh đã tiếp nhận 100 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an (ảnh) chi viện cho Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an tỉnh đã làm lễ xuất quân, phân bố 100 CBCS thành 5 tổ và đưa về các địa phương trong tỉnh để nhận nhiệm vụ từ ngày 23/8, đến 23/9. Các CBCS sẽ phối hợp với lực lượng Công an các địa phương: TP.Vũng Tàu, TX.Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc, huyện Châu Đức và chốt kiểm soát khai báo y tế trên QL51, để làm nhiệm tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự về phòng, chống dịch tại địa phương.

Trước thời điểm xuất quân, tất cả CBCS tham gia chi viện đều được tập huấn về công tác phòng, chống dịch, bảo đảm sức khỏe, được tiêm phòng đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 và xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

