Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh làm việc với huyện Long Điền và Châu Đức về công tác phòng, chống dịch

Chiều 15/8, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn có buổi làm việc với huyện Long Điền và huyện Châu Đức về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc với huyện Long Điền.

HUYỆN LONG ĐIỀN: KHẮC PHỤC THIẾU SÓT ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CHỐNG DỊCH

Tại huyện Long Điền, báo cáo với Đoàn công tác, ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Huyện ủy Long Điền cho biết, từ ngày 13/8 đến sáng 15/8, toàn huyện ghi nhận 22 ca F0, đều ở TT. Long Hải. Tính đến 16 giờ ngày 14/8, huyện Long Điền có 932 ca nhiễm COVID-19. Tổng số ca F1 và người về từ vùng dịch đã được cách ly cộng dồn là 1.804 ca, trong đó, 797 người đã hoàn thành cách ly và trở về nơi cư trú. Huyện Long Điền đã nhận 23.592 liều và đã tiêm được 23.352 liều vắc xin phòng COVID-19.

Ông Lê Ngọc Linh, Bí Thư Huyện ủy Long Điền báo cáo về diễn biến dịch COVID-19 tại địa phương.

Về công tác an sinh xã hội, địa phương đã hỗ trợ: 2.355 người (100% số hồ sơ được UBND tỉnh phê duyệt) theo Nghị định 68 của Chính phủ với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng; 261 trường hợp theo Quyết định 1931/ QĐ-UBND tỉnh với số tiền gần 392 tỷ đồng. UBMTTQ Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể huyện đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ các phần quà cho gần 6.500 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Là người trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Long Điền trong những ngày qua, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, những ngày gần đây, huyện còn xuất hiện những ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Điều này cho thấy, có tình trạng thực hiện giãn cách vẫn còn lỏng lẻo trong khu dân cư; đồng thời, việc truy vết vẫn còn để sót các F1 trong cộng đồng. Do đó, trong thời gian tới, huyện Long Điền sẽ tiếp tục quyết liệt thực hiện việc truy vết, xét nghiệm diện rộng ở tất cả các địa phương. Cùng với đó, huyện cũng đã cử thêm lực lượng công an, quân đội tham gia tại các chốt kiểm soát đến tận các tổ dân cư, khu phố để bảo đảm việc giãn cách xã hội.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, huyện Long Điền cần làm quyết liệt hơn công tác truy vết, sàng lọc F0

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, những ngày qua, đã có một số khu vực trên địa bàn huyện được gỡ phong tỏa, trở lại là “vùng xanh”. Dù vậy, vẫn không được chủ quan, lơ là, lực lượng chức năng cần tiếp tục quản lý chặt chẽ việc giãn cách xã hội ở các khu vực này.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân khu vực phong tỏa ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) vào sáng 12/8. Ảnh: ĐINH HÙNG.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh ghi nhận nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch của huyện Long Điền. Địa phương đã khắc phục được một số thiếu sót ban đầu để kịp thời xử lý các tình huống của dịch bệnh, nhất là tại ổ dịch được Bộ Y tế nhận định rất phức tạp là TT. Long Hải. Kết quả là đến nay, tình hình dịch bệnh tại đây đã cơ bản được kiểm soát, số ca nhiễm cũng giảm.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hiện nay, các giải pháp chính trong công tác phòng chống dịch vẫn là giãn cách và truy vết, sàng lọc để tìm F0 trong cộng đồng. Do đó, chính quyền huyện Long Điền cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, như: Kết hợp giữa tuyên truyền và xử phạt nghiêm khắc để siết chặt việc giãn cách xã hội; tìm kiếm, có các phương án huy động, tập huấn để tăng thêm nguồn nhân lực, bảo đảm nguyên tắc 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch; quan tâm chăm lo đời sống người dân, nhất là những người yếu thế, bảo đảm nguồn nhu yếu phẩm trong thời gian giãn cách.

“Với tinh thần như vậy, nếu làm tốt, làm đạt, huyện Long Điền có thể đạt được mục tiêu “xanh hóa” các vùng nguy cơ cao, chỉ còn TT. Long Hải là “vùng vàng” vào mốc 25/8”, Bí thư Tỉnh ủy nhận định.

HUYỆN CHÂU ĐỨC: DỐC TOÀN LỰC BẢO VỆ “VÙNG XANH”

Sau khi làm việc tại huyện Long Điền Đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh làm Trưởng Đoàn đã đến làm việc với huyện Châu Đức.

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện cho biết, tổng số ca F0 trên địa bàn là 17, đã truy vết được 311 F1. Huyện Châu Đức đã tiến hành tiêm 15.355 liều vắc xin COVID-19 cho 14.533 người, đạt tỷ lệ 12,02% dân số.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức báo cáo về diễn biến của dịch COVID-19 tại địa phương.

Về công tác an sinh xã hội, huyện đã chi kinh phí hỗ trợ cho 12.658 người với tổng số tiền hơn 12,2 tỷ đồng, đạt 97,7% số hồ sơ mà UBND tỉnh đã phê duyệt. Đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và tiến hành trao tặng, hỗ trợ số tiền mặt và nhu yếu phẩm với tổng trị giá gần 14 tỷ đồng cho hơn 10.000 lượt hộ dân gặp khó khăn trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh, huyện Châu Đức cũng đã thảo luận một số nội dung, giải pháp phòng, chống dịch tại địa phương như: Kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp; quản lý chặt chẽ các phương tiện từ vùng giáp ranh vào địa phận huyện Châu Đức và ngược lại, kể cả các xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu; theo dõi, tổ chức xét nghiệm sàng lọc định kỳ với tiểu thương, hộ kinh doanh và người lao động sinh sống tại các khu trọ.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho người dân xã Bình Ba (huyện Châu Đức). Ảnh: ĐINH HÙNG

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đánh giá, trong thời gian qua, huyện Châu Đức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, địa phương không được chủ quan, lơ là mà cần xác định, bảo vệ “vùng xanh” là nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong thời gian tới. Do đó, địa phương cần tiếp tục thực hiện lấy mẫu diện rộng, sàng lọc kỹ lưỡng kể cả ở các vùng có nguy cơ thấp; bảo đảm an toàn, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly tập trung; có phương án hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, những vẫn bảo đảm công tác phòng, chống dịch; bảo đảm nguồn nhu yếu phẩm và phương thức mua, bán an toàn trong mùa dịch.

PHÚ XUÂN - NHẬT LINH