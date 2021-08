Ngày 31/8, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị bàn giao tạm thời nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Quân khu 7 và ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh đã đến dự hội nghị.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 và ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự hội nghị bàn giao.

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực ĐUQS - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã bàn giao nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực ĐUQS tạm thời cho Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tạm thời cho Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Thượng tá Nguyễn Thành Trung sẽ tham dự lớp tập huấn tại Học viện Quốc phòng từ tháng 9/2021.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Viết Thanh đánh giá cao những kết quả mà LLVT tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chăm lo an sinh xã hội cho người dân. Đồng thời yêu cầu các cán bộ tiếp nhận bàn giao cần rà soát lại những nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2021, trọng tâm là công tác huấn luyện - sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm LLVT tỉnh luôn trong tư thế sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Dịp này, Trung tướng Trần Hoài Trung đã đến thăm và tặng quà 4 chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên QL51, đồng thời tặng mỗi chốt 1 phần quà trị giá 5 triệu đồng.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG