Chủ động các phương án phòng, chống dịch

Sáng 3/7, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu và ông Hoàng Vũ Thành, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Vũng Tàu chủ trì cuộc họp khẩn nhằm triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến mới của dịch trên địa bàn.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện Phòng Kinh tế TP. Vũng Tàu cho biết, thực hiện công văn của TP. Vũng Tàu, từ 12 giờ trưa 3/7, toàn bộ 12 chợ tự phát trên địa bàn thành phố sẽ ngưng hoạt động cho đến khi có thông báo mới nhằm phòng, chống dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Qua thống kê, toàn thành phố có khoảng 1.124 hộ kinh doanh tại các chợ tự phát. Trong khi đó, các chợ truyền thống vẫn còn trống khoảng 1.241 quầy sạp, do đó tiểu thương có thể đăng ký vào buôn bán.

12 giờ trưa 3/7, lực lượng chức năng phường 4, TP. Vũng Tàu tiến hành giăng dây ngưng hoạt động chợ tạm Cô Giang.

Các đại biểu tham dự cuộc họp cũng báo cáo về việc dự trữ cung ứng hàng hóa, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Theo đó, trong trường hợp phải cách ly toàn thành phố, TP. Vũng Tàu đã có phương án dự phòng nguồn cung hàng hóa trong 1 tháng với 9 nhóm mặt hàng thiết yếu. Thành phố cũng đã chủ động xây dựng phương án, số lượng dự phòng vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa yêu cầu, UBND thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường, xã và đơn vị liên quan chủ động những phương án và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại địa bàn; phát hành sổ tay phòng, chống dịch cho các tổ dân phố, người dân; tuyên truyền, vận động người dân cài đặt Bluezone và quét mã QR-Code khai báo y tế. Đồng thời, xây dựng quy trình tiếp cận, truy vết một cách rõ ràng; nhanh chóng, kịp thời cấp phát vật tư y tế cho UBND các xã, phường, Ban quản lý các chợ trên địa bàn.

Lực lượng chức năng nhắc nhở tiểu thương buôn bán tại chợ tự phát Xóm Lưới (phường 2, TP.Vũng Tàu) tạm ngưng hoạt động trước 12 giờ trưa 3/7.

Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa cho biết thêm, từ 1 giờ sáng 5/7, TP. Vũng Tàu sẽ di dời chợ đầu mối tạm thời trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Tạ Uyên về địa điểm bãi đậu xe ở khu vực Paradise (giáp với đường Nguyễn An Ninh). Việc di dời này giúp kiểm soát tốt hơn đối với những người vận chuyển hàng hóa từ nơi khác đến thành phố. Chợ sẽ ngừng hoạt động trước 6 giờ 30 phút sáng hàng ngày và phải bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa cũng yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan bảo đảm cung cầu hàng hóa trong thời điểm hiện tại cũng như lên phương án cân đối cung cầu hàng hóa tương ứng với từng cấp độ diễn biến của dịch; tăng cường công tác kiểm tra về giá nhằm bình ổn thị trường.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU