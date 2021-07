Tiêm phòng COVID-19 mũi thứ 2 cho cán bộ chiến sĩ công an

Ngày 28/7, Công an tỉnh phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện Bà Rịa tổ chức tiêm phòng COVID-19 mũi thứ 2 cho cán bộ, chiến sĩ.

Tiêm vắc xin mũi 2 cho cán bộ chiến sĩ công an.

Đây là những cán bộ, chiến sĩ làm việc tại các vị trí thuộc tuyến đầu, có nguy cơ lây nhiễm cao, trong đó có lực lượng y tế Công an tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại những khu cách ly, tham gia làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ.

Công tác tiêm vắc xin bảo đảm tuân thủ chặt chẽ trên cơ sở các quy định về tiêm chủng và an toàn phòng, chống dịch. Cán bộ chiến sĩ được hướng dẫn làm thủ tục khai báo y tế, tư vấn và khám sàng lọc trước khi tiêm. Dự kiến, từ 28/7 đến 31/7, Công an tỉnh sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tiêm mũi thứ 2 cho khoảng 450 cán bộ chiến sĩ.

Tin, ảnh: THÀNH TRUNG