Tận dụng "14 ngày vàng" để đưa BR-VT trở lại vùng xanh an toàn

Chiều 19/7, ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì Họp báo cung cấp thông tin tình hình ngày đầu tiên BR-VT thực hiện Chỉ thị 16.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì họp báo.

Tham dự họp báo có các biên tập viên, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, từ 6 giờ sáng đến chiều tối 19/7, BR-VT ghi nhận 12 ca dương tính với SARS-CoV-2, tổng số ca bệnh từ ngày 28/6 đến nay là 194 ca. TP.Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc có nhiều ca bệnh nhất. Huyện Đất Đỏ và huyện Côn Đảo chưa phát hiện trường hợp mắc COVID-19.

Nhiều trường hợp dương tính trên địa bàn được phát hiện nhờ test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm dịch trên QL51. BR-VT đã tập trung sàng lọc, bóc tách kịp thời FO trong cộng đồng tại ổ dịch TP.Vũng Tàu. Hiện nay, tỉnh tiếp tục tập trung sàng lọc, bóc tách FO, truy vết các chuỗi lây nhiễm ở các xã Bàu Lâm, Tân Lâm, Bình Châu, Hòa Hưng (huyện Xuyên Mộc).

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh , Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cung cấp thông tin ngày đầu BR-VT thực hiện Chỉ thị 16 cho các cơ quan báo chí.

Theo ông Trần Văn Tuấn, thực hiện Chỉ thị 16 trên toàn tỉnh, BR-VT xác định đây là khoảng “thời gian vàng” phải tận dụng tối đa để xử lý triệt những ca lây nhiễm trong cộng đồng để tạo ra vùng xanh an toàn, quyết tâm đến ngày 1/8 phải tách toàn bộ FO ra khỏi cộng đồng.

Nhận định biến thể Delta sẽ gây ra những chuỗi lây nhiễm nhanh, khó cắt đứt trong thời gian ngắn, BR-VT tập trung vào tầm soát, lấy mẫu, xét ngiệm phân tích kết quả xét nghiệm để đưa ra những biện pháp xử lý phù hợp nhằm nhanh chóng đưa BR-VT trở lại trạng thái bình thường mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn cũng cho biết, sau 1 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân đồng tình ủng hộ, không ra đường trong những trường hợp không cần thiết. Ở một vài huyện còn trường hợp người dân ra đường tập thể dục đã bị lực lượng chức năng nhắc nhở, xử phạt. Các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thiết yếu được mở cửa. Tỉnh cũng chuẩn bị đầy đủ nguồn cung thực phẩm, nông lâm sản đảm bảo phục vụ nhu cầu dân sinh; đồng thời triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ hỗ trợ cho những đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh.

Công an TX.Phú Mỹ yêu cầu 1 người dân ra đường tập thể dục trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16 về nhà.

“Trong chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định chi 10 tỷ đồng từ nguồn vận động cho công tác phòng chống dịch hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng dịch”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn thông tin.

Tại cuộc họp, phóng viên các cơ quan báo chí cũng đặt các vấn đề: DN và người lao động tại gặp khó với yêu cầu người lao động không được di chuyển xe gắn máy đi làm của TP. Vũng Tàu; các huyện, thị xã, thành phố có nơi quy định shipper phải có kết quả xét nghiệm âm tính có nơi không; tình trạng chậm trễ giao hàng và không hồi đáp khi đặt hàng online…

Những thắc mắc trên đã được lãnh đạo UBND tỉnh giải đáp ngay tại họp báo.

Về yêu cầu shipper phải có kết quả xét nghiệm âm tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn cho biết, Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn shipper vận chuyển nội tỉnh không cần kết quả xét nghiệm âm tính, UBND tỉnh sẽ có văn bản triển khai ngay nội dung trên. Việc di chuyển đối với công chức, viên chức, phóng viên vì lí do công vụ chỉ cần thẻ công chức, thẻ viên chức, thẻ nhà báo và giấy xác nhận của cơ quan nơi công tác.

Đối với vấn đề cung ứng nhu yếu phẩm khâu vận chuyển, giao hàng trong những ngày qua có chậm trễ vì lượng mua hàng trước khi BR-VT giãn cách tăng mạnh, dự báo vài ngày tới sức mua sẽ bình ổn trở lại. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên và các lực lượng tình nguyện cũng sẽ tham gia vào hỗ trợ dịch vụ vận chuyển nên tình trạng sẽ cải thiện. “Chúng tôi khuyến khích người dân trong thời điểm này hạn chế ra ngoài mà chuyển qua mua đặt hàng online để được cung cấp tận nơi”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cung cấp thông tin về đảm bảo an toàn sản xuất tại họp báo.

Trả lời các câu hỏi về việc bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất trong các công ty, xí nghiệp, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong hướng dẫn của liên Bộ LĐ-TB-XH, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, có 2 nội dung đặt ra cho các DN là “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ- ăn tại chỗ-nghỉ tại chỗ) và “3 cùng” (cùng làm việc, cùng đi trên phương tiện giao thông, cùng nghỉ ngơi một nơi) để phòng chống lây lan dịch bệnh và thuận lợi trong kiểm soát, truy vết, khống chế khi xuất hiện yếu tố dịch tễ. Với tinh thần của Chỉ thị 16 và hướng dẫn trên, tỉnh cũng thực hiện đồng bộ với các tỉnh, thành khác. Trong trường hợp DN không tổ chức “3 tại chỗ” được thì phải đưa đón công nhân, người lao động đi-về. Như vậy, DN phải tính toán và buộc phải thực hiện theo hướng dẫn. UBND tỉnh sẽ kiểm tra, lắng nghe, có phương án hỗ trợ DN thực hiện với mục đích cuối cùng là người lao động an toàn-DN an toàn và đồng hành cùng với chính quyền địa phương tranh thủ 14 ngày giãn cách dập dịch hoàn toàn.

ĐĂNG KHOA